Samsung-geheugen krijgt eindelijk goedkeuring van Nvidia

Samsung Electronics bereikte maandag de hoogste beurskoers van dit jaar, nadat berichten opdoken dat het bedrijf groen licht heeft gekregen van Nvidia voor de levering van geavanceerde geheugenchips.

Volgens Bloomberg lijkt de Zuid-Koreaanse technologiereus eindelijk aansluiting te vinden bij de top van de markt voor high-bandwidth memory (HBM), waar tot dusver vooral SK Hynix de toon zet.

Volgens lokale mediaberichten heeft Samsung met succes de kwalificatietests van Nvidia doorstaan met zijn 12-laagse HBM3E-geheugen. Deze componenten zijn cruciaal voor de nieuwste generatie AI-accelerators die worden gebruikt om grote taalmodellen te trainen. Daarmee kan Samsung voor het eerst concurreren in hetzelfde segment als zijn naaste rivaal SK Hynix en het Amerikaanse Micron.

De doorbraak komt op een moment dat het bedrijf extra middelen inzet om zijn achterstand in de HBM-markt goed te maken. Waar Samsung jarenlang heerste in de productie van standaardgeheugen, liep het in de niche voor high-end geheugenchips juist tegen vertragingen en technische uitdagingen aan. Analisten zien het nieuws als een teken dat de Zuid-Koreaanse producent de lat nu wel weet te halen.

Beleggers rekenen op schaarste

De beurs reageerde positief: het aandeel steeg meer dan vijf procent en noteerde het hoogste niveau sinds augustus 2024. Beleggers waarderen niet alleen de mogelijke goedkeuring van Nvidia, maar ook bredere vooruitzichten voor de chipsector. Er wordt gerekend op schaarste in de markt voor commodity-geheugen, een gebied waarin Samsung nog altijd wereldleider is. Buitenlandse fondsen hebben de afgelopen weken voor miljarden dollars aandelen ingeslagen.

Toch zal het praktische effect in eerste instantie beperkt blijven. Nvidia heeft zijn bestellingen voor dit jaar grotendeels al uitgezet bij SK Hynix en Micron, waardoor de leveringen van Samsung waarschijnlijk klein zullen zijn. Niettemin wordt het zien van Nvidia’s kwaliteitsstempel als een belangrijke stap beschouwd, omdat het de deur opent voor toekomstige generaties, waaronder HBM4.

Samsung probeert daarnaast zijn aanwezigheid in andere chipsegmenten te versterken. Zo sloot het in juli een onverwachte megadeal met Tesla ter waarde van 16,5 miljard dollar, wat de foundrytak van het concern nieuw leven inblies. Voor beleggers die twijfelden aan de technologische slagkracht van het bedrijf, biedt het nieuws rond Nvidia nu opnieuw aanleiding tot optimisme.