Nvidia en Amazon sluiten forse chipdeal voor AI-infrastructuur

Nvidia heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Amazon Web Services voor de levering van AI-chips en bijbehorende infrastructuur. De chipontwerper zal tot en met 2027 naar verwachting een miljoen grafische processors leveren aan de clouddivisie van Amazon, aangevuld met aanvullende technologie voor netwerken en dataverwerking.

De samenwerking onderstreept de razendsnelle groei van de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. De leveringen starten dit jaar en lopen door tot het einde van 2027, zo vertelde een Nvidia-directeur donderdag aan Reuters. AWS bevestigde eerder al dat het een bestelling van een miljoen GPU’s had geplaatst, maar gaf toen geen nadere details over de planning. Met deze overeenkomst verstevigt Nvidia zijn positie als belangrijkste leverancier van AI-hardware voor hyperscalers.

De deal omvat meer dan alleen grafische chips. Ook netwerkoplossingen en gespecialiseerde AI-chips maken deel uit van de samenwerking. Daarmee richt AWS zich op het efficiënter verwerken van AI-workloads, met name bij het uitvoeren van modellen in productieomgevingen. Dat proces, bekend als inference, stelt systemen in staat om antwoorden te genereren en taken uit te voeren voor gebruikers.

Volgens Nvidia vereist dit type AI-verwerking een combinatie van verschillende chiparchitecturen. In plaats van te vertrouwen op één type processor, zet het bedrijf in op een bredere mix van technologieën om prestaties en efficiëntie te optimaliseren. De cloudprovider wil deze aanpak benutten om zijn infrastructuur verder te verfijnen en beter te schalen voor grote klanten.

AWS combineert eigen netwerk met Nvidia-oplossingen

Opvallend is dat AWS ook Nvidia-netwerkapparatuur zal integreren in zijn datacenters. Dat is een belangrijke stap, aangezien Amazon traditioneel sterk leunt op zelfontwikkelde netwerkoplossingen. Door samen te werken met Nvidia op dit vlak, lijkt AWS te kiezen voor een hybride strategie waarbij eigen technologie wordt gecombineerd met externe innovaties.

Financiële details over de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Wel past de deal binnen de bredere groeiverwachtingen van Nvidia, dat eerder aangaf in de komende jaren een enorme markt te zien voor zijn nieuwste chipgeneraties. De samenwerking met AWS kan daarbij een belangrijke rol spelen, gezien de schaal waarop cloudproviders investeren in AI-capaciteit.

Met deze overeenkomst bevestigen beide partijen hun ambities in de AI-markt. Terwijl Nvidia zijn technologie verder uitrolt bij de grootste cloudspelers, bouwt AWS zijn infrastructuur uit om te voldoen aan de toenemende vraag naar geavanceerde AI-diensten.