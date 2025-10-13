Digitale soevereiniteit vraagt samenwerking, niet afscherming

De Duitse minister van Digitale Zaken, Karsten Wildberger, benadrukt dat de Europese roep om digitale soevereiniteit niet moet worden verward met protectionisme.

Volgens hem is het essentieel dat Europa zijn eigen digitale infrastructuur ontwikkelt. Dit om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse technologiebedrijven. Dat betekent niet dat samenwerking met de Verenigde Staten moet worden uitgesloten.

In een gesprek met Reuters legt Wildberger uit dat Duitsland en de Europese Unie niet langer enkel toeschouwers of klanten mogen zijn in de digitale sector, maar zelf actief moeten meespelen. Hij wijst op de groeiende wereldwijde markt voor technologie, software, data en kunstmatige intelligentie. In deze markt kan en moet Europa een grotere rol spelen.

Achterstand op VS

Wildberger ziet in Europese bedrijven als Mistral AI, DeepL en Aleph Alpha voorbeelden van succesvolle innovatoren. Zij bewijzen dat Europa in staat is om technologisch leiderschap te ontwikkelen. Toch erkent hij dat de Verenigde Staten nog altijd een aanzienlijke voorsprong hebben. Dat geldt met name op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daarom acht hij samenwerking met Amerikaanse ondernemingen van groot belang voor de verdere ontwikkeling van een Europese digitale economie.

De minister benadrukt dat digitale soevereiniteit niet betekent dat Europa zich afsluit van de wereldmarkt. Hij ziet het juist als een manier om meer keuzevrijheid te creëren. Bijvoorbeeld bij de opslag van data en het beheer van digitale infrastructuren. Bedrijven in Duitsland en elders in Europa moeten kunnen beslissen waar hun gegevens worden bewaard. En wie verantwoordelijk is voor de technische basis daarvan.

Digitale soevereiniteit breed benaderen

Wildberger pleit daarnaast voor een bredere kijk op het begrip digitale soevereiniteit. Volgens hem gaat het niet alleen om software en datacenters, maar ook om de volledige toeleveringsketen die daaraan verbonden is. Die loopt van de winning van zeldzame aardmetalen en het ontwerp van chips tot de productie van servers en de aanleg van kabels. Alleen als Europa die hele keten beter begrijpt en deels zelf in handen neemt, kan het echt onafhankelijk opereren in de digitale wereld.

Karsten Wildberger is sinds mei 2025 de eerste Duitse minister voor Digitalisering en Staatsmodernisering in het kabinet van bondskanselier Friedrich Merz. Voor zijn politieke benoeming bouwde hij een loopbaan op in het bedrijfsleven, onder meer in leidinggevende functies bij T-Mobile, Vodafone, E.ON en het Australische Telstra. Van 2021 tot 2025 was hij CEO van Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, waar hij verantwoordelijk was voor de digitale hervorming van de onderneming.