Nederlandse overheid in gesprek met China over vervolgstappen Nexperia

De strijd tussen Nexperia Nederland en de afdelingen in China is nog niet gestreden. Een nieuw hoofdstuk is daar nu aan toegevoegd, maar wat precies de waarheid is, ligt nog in het midden.

Volgens verschillende Chinese bronnen zou de bedrijfstak van het bedrijf daar de toegang tot werkaccounts bij werknemers gestopt hebben. Ook zouden deze personen geen salaris meer krijgen tot nader order. De Chinese divisie zou een brief hebben uitgestuurd waarin dat te lezen valt. “We zijn diep verbaasd en teleurgesteld […] Het Europese management heeft de Chinese markt in de steek gelaten.”

Volgens Nexperia Nederland is daar echter niks van waar. Werknemers in China hebben nog steeds toegang tot de platforms van het bedrijf en ontvangen gewoon hun salaris, net als altijd. “We zijn op de hoogte van een bericht dat is verspreid door personen bij Nexperia China, waarin ten onrechte wordt beweerd dat Nexperia en de Nederlandse overheid hebben verlaten en dat de fabriek nu onder een nieuwe entiteit opereert.”

Daarnaast noemen bronnen dat Wingtech, de Chinese eigenaar van Nexperia, ook brieven heeft uitgestuurd naar medewerkers. Daarin valt te lezen dat men alleen orders moet opvolgen van de Chinese tak van het bedrijf en dat bevelen vanuit Nederland juist genegeerd moeten worden. In de brief wordt genoemd dat “Nexperia China een onafhankelijke entiteit is” en dat het geen problemen oplevert als men externe instructies weigert op te volgen. Volgens de Chinese tak van het bedrijf houden ze zich aan de wetgeving van dat land en hebben ze het recht om onafhankelijk te opereren.

Nexperia in het nauw gedreven

Nexperia, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen, is sinds enkele weken veel in het nieuws. De Nederlandse overheid heeft flink ingegrepen, maar China heeft daar logischerwijs ook weer op gereageerd. De Wet beschikbaarheid goederen is namelijk ingezet door Nederland, om er zo voor te zorgen dat kennis en producten niet verdwijnen. Ook is de Nederlandse topman van het bedrijf aan de kant gezet, omdat er moet worden onderzocht of er sprake is van belangenverstrengeling.

Het was een kwestie van tijd voordat de Chinese overheid zou reageren en dat duurde niet lang. Zij heeft namelijk weer een exportverbod opgelegd van producten die uit de Chinese fabrieken rollen. Nederland is wel in gesprek met China om de kwestie op te lossen. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken zei daarover in een verklaring: “De situatie rondom de Nexperia-fabrieken in China, waar exportcontrolemaatregelen van toepassing zijn, heeft uiteraard onze volle aandacht […] We zijn in gesprek met de Chinese autoriteiten en andere relevante Europese overheden en bedrijven om deze kwestie op te lossen”

