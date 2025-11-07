Overheid bereid controle over Nexperia op te schorten

De Nederlandse overheid is bereid de controle over chipmaker Nexperia op te schorten als China de chipexport hervat.

Dat stelt Bloomberg op basis van bronnen. De verstoring treft vooral autofabrikanten zwaar. Europese producenten als Volkswagen ondervinden directe gevolgen van het leveringsprobleem. Aandelen van moederbedrijf Wingtech stegen met bijna 10 procent op de beurs van Shanghai na nieuws over mogelijke oplossingen. Ook Volkswagen-aandelen klommen 1,3 procent in Frankfurt.

De crisis bij Nexperia treft de productieketen zwaar, omdat 70 procent van de chips weliswaar in Europa wordt gemaakt maar in China wordt verpakt en gedistribueerd. Na 13 oktober kon Nexperia volgens eigen waarschuwing de kwaliteit van producten uit China niet langer garanderen.

Constructieve gesprekken

De Nederlandse regering toont zich bereid bevoegdheden over Nexperia op te schorten zodra de chipexport weer op gang komt. Volgens bronnen kan Nederland de ministeriële orde die de overheid controlebevoegdheden gaf intrekken wanneer China de uitvoer van essentiële componenten herneemt. Verificatie van hervatte leveringen en oplossing van financiële kwesties tussen Nexperia en haar Chinese operaties zijn daarbij voorwaarden.

In een verklaring benadrukt minister Vincent Karremans het constructieve karakter van gesprekken met Chinese autoriteiten. “Gegeven de constructieve aard van onze gesprekken met de Chinese autoriteiten, vertrouwt Nederland erop dat de levering van chips vanuit China aan Europa en de rest van de wereld Nexperia’s klanten in de komende dagen zal bereiken.”

Politieke risico’s

De situatie ontstond eind september toen Karremans een wet inzette voor overheidsbevoegdheden over Nexperia’s beslissingen. Dit leidde tot Chinese exportbeperkingen die de mondiale automotive-productie bedreigen.

Recente onthullingen over mogelijk gelekte chipkennis naar China liggen aan de basis van het conflict. Een Nederlandse rechtbank zette topman Zhang Xuezheng uit zijn functie nadat hij ervan werd beschuldigd Britse bedrijfsgeheimen te hebben gestolen en productie naar China te willen verplaatsen.

De timing van een oplossing is cruciaal. Als Nederland de controle over Nexperia intrekt, kan dit al volgende week gebeuren. De bereidheid tot tegemoetkomingen illustreert de economische druk die de verstoring van chiptoeleveringen op beide landen uitoefent.