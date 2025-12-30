De gevolgen van de Nexperia-saga, tot nu toe

De ingreep van de Nederlandse overheid bij Nexperia leidde tot een feitelijke bedrijfsbreuk. De Chinese productietak opereert inmiddels los van het Europese hoofdkantoor, waardoor één van ’s werelds grootste leveranciers van standaardchips uiteenvalt.

Dit blijkt uit een uitgebreide analyse van NRC. De opsplitsing volgde op het besluit van het ministerie van Economische Zaken om Nexperia eind september onder een noodwet te plaatsen en op de schorsing van CEO Zhang Xuezheng door de Ondernemingskamer. Kort daarna verklaarde de Chinese tak van Nexperia, waaronder de grote assemblagefabriek in Dongguan, zich feitelijk onafhankelijk van Nexperia BV in Nijmegen. De fabriek levert sindsdien rechtstreeks aan Chinese klanten en maakt geen gebruik meer van het internationale distributiemodel van het concern.

Van geïntegreerde keten naar fragmentatie

Nexperia was jarenlang succesvol dankzij een sterk geïntegreerde productieketen. Siliciumwafers werden onder meer in Duitsland geproduceerd, het verpakken en testen vond grotendeels in China en Zuidoost-Azië plaats, waarna de chips wereldwijd werden geleverd. Die structuur is nu doorbroken. Europese fabrieken hebben minder grip op de Chinese productie, terwijl de Chinese tak minder toegang heeft tot wafers en technologie uit Europa.

Het gevolg is dat beide entiteiten minder efficiënt opereren. De Europese organisatie kampt met onzekerheid over afzet en investeringen, terwijl de Chinese fabriek moeite heeft om de aanvoer van wafers op peil te houden. Grote klanten improviseren door wafers zelf te verschepen of alternatieve leveranciers te zoeken, maar vooral kleinere afnemers lopen tegen leveringsproblemen aan.

Opvallend is dat het conflict draait om zogenoemde legacy chips: diodes, transistors en vermogensschakelaars. Deze relatief eenvoudige componenten zijn goedkoop, maar essentieel voor vrijwel alle elektronische apparaten. Met name de auto-industrie is sterk afhankelijk van dit type chip; moderne voertuigen bevatten er honderden.

De tijdelijke Chinese exportstop op Nexperia-producten liet zien hoe gevoelig die markt is. Autofabrikanten waarschuwden vrijwel direct voor productiestops en oplopende prijzen. Hoewel China de export inmiddels deels heeft hervat, gebeurt dat via vergunningen, waardoor leveringen selectief en politiek stuurbaar blijven.

Structurele onzekerheid voor de markt

Voor Europese en Amerikaanse klanten blijft de situatie onzeker. De Europese Nexperia-tak onderzoekt alternatieven buiten China, onder meer via uitbreiding van capaciteit in Maleisië, maar dat vergt tijd en kapitaal. Tegelijkertijd hangt het bedrijf boven een juridisch moeras: voormalig CEO Zhang Xuezheng en moederbedrijf Wingtech hebben beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer.

De juridische procedures kunnen maanden tot jaren duren en houden investeerders en klanten in onzekerheid. In de tussentijd functioneert Nexperia niet meer als één neutrale wereldspeler, maar als twee losgekoppelde organisaties in verschillende geopolitieke blokken.