Cisco en Nvidia komen met N9100 switch voor AI-datacenters

Cisco kondigt samen met Nvidia belangrijke stappen aan om AI-infrastructuur te versnellen. Het opvallendste is de Cisco N9100-switch, gebouwd op Nvidia Spectrum-X Ethernet silicon. Daarnaast versterkt het bedrijf de Secure AI Factory met nieuwe security-integraties en wordt de eerste AI-native wireless stack voor 6G gepresenteerd.

Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens de Nvidia GTC Washington-conferentie. De Cisco N9100 is de eerste datacenterswitch op basis van Nvidia Spectrum-X Ethernet switch silicon. De switch wordt voor het einde van het jaar leverbaar en biedt een keuze tussen Cisco NX-OS of SONiC als besturingssysteem. Dit moet neocloud- en sovereign cloud-klanten meer flexibiliteit geven bij het bouwen van AI-infrastructuur.

Met de N9100 als basis levert Cisco een Nvidia Cloud Partner-compliant referentiearchitectuur. Het portfolio aan Nexus datacenterswitches krijgt daarmee een uniform bedieningsmodel via Cisco Nexus Dashboard, over Silicon One, Cloud-scale ASIC’s en de nieuwe Spectrum-X Ethernet switch silicon.

Cisco-president Jeetu Patel stelt dat de infrastructuur voor agentic AI-applicaties nieuwe architecturen vereist. “De infrastructuur die de agentic AI-applicaties en innovatie van de toekomst aandrijft, heeft nieuwe architecturen nodig die de huidige beperkingen op het gebied van stroom, rekenkracht en netwerkprestaties overwinnen”, aldus Patel.

Secure AI Factory krijgt extra functies

De Cisco Secure AI Factory met Nvidia, in maart 2025 aangekondigd, krijgt nieuwe mogelijkheden op het gebied van security en observability. Cisco AI Defense integreert nu met Nvidia NeMo Guardrails voor robuustere cybersecurity van AI-applicaties.

De securityoplossing is beschikbaar voor on-premises data-plane deployment, waardoor security- en AI-teams modellen en applicaties kunnen beschermen. Splunk Observability Cloud helpt teams bij het monitoren van prestaties, kwaliteit, beveiliging en kosten van hun AI-applicatiestack.

Op het gebied van infrastructuur is Cisco Isovalent gevalideerd voor inference workloads op AI POD’s. Dit maakt high-performance Kubernetes networking mogelijk. De nieuwe cloud-managed Cisco G200 Silicon One-switch, die high-density 800G Ethernet levert, kan nu besteld worden als deployment-optie in AI PODs.

Cisco UCS 880A M8 rack servers met Nvidia HGX B300 en Cisco UCS X-Series modulaire servers met Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU’s zijn ook beschikbaar als onderdeel van AI POD’s. Dit ondersteunt high-performance GPU-gebruik voor diverse workloads, waaronder generative AI fine-tuning en inference.

Eerste Amerikaanse AI-RAN stack voor mobiele netwerken

Cisco, Nvidia en telecompartners ontwikkelden de eerste Amerikaanse AI-RAN stack voor mobiele netwerken. Deze stack integreert sensing en communicatie, met meerdere pre-6G applicaties die tijdens Nvidia GTC DC worden getoond.

Telecomaanbieders kunnen hiermee AI in hun mobiele netwerken integreren, beginnend bij 5G advanced services. Tegelijk legt het de basis voor 6G. De stack combineert Cisco’s user plane function en 5G core software met het Nvidia AI Aerial platform. Dit creëert een fundament voor physical AI en geïntegreerde sensing met hoge efficiëntie en beveiliging.

De stack moet telecomaanbieders helpen bij de overgang naar AI-gedreven netwerken. Met de groeiende vraag naar verbonden apparaten zoals AR-brillen, connected cars en robotica worden draadloze netwerken uitgedaagd om miljarden verbindingen te ondersteunen.

Uitbreiding van het ecosysteem

Het ecosysteem rond de Cisco Secure AI Factory breidt uit met nieuwe partners en oplossingen. Nvidia Run:ai-software is nu beschikbaar via Cisco en partners, wat intelligente AI-workload en GPU-orkestratie mogelijk maakt.

Nutanix Kubernetes Platform is toegevoegd als ondersteund Kubernetes-platform. Nutanix Unified Storage functioneert als ondersteunde storage-optie, met Nutanix Enterprise AI als interoperabele softwarecomponent voor het vereenvoudigen van containerized inference services.

Cisco werkt samen met Nvidia aan de Nvidia AI Factory for Government, een complete end-to-end referentiedesign voor AI-workloads in sterk gereguleerde omgevingen. Dit moet overheden helpen bij veilige implementatie van AI-technologie.

De referentiearchitectuur voor neocloud en sovereign cloud-klanten omvat de recent geïntroduceerde Cisco 8223 op basis van Silicon One P200 voor scale-across netwerken, Nvidia BlueField-4 DPU’s en NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC’s.

