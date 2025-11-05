Cloudian en CTERA combineren object en file storage

Cloudian en CTERA kondigen een wereldwijde samenwerking aan die organisaties één geïntegreerd dataplatform biedt. Door hun oplossingen voor respectievelijk object en file storage te combineren, krijgen bedrijven een data fabric van edge tot cloud.

Bedrijven worstelen met groeiende datavolumes die verspreid zijn over meerdere locaties. Centraal beheer ontbreekt vaak, terwijl lokale kantoren snel toegang tot bestanden nodig hebben. De combinatie van Cloudian en CTERA pakt dit aan met intelligente caching aan de edge en schaalbare objectopslag in het datacenter.

Cloudian gaat de CTERA Intelligent Data Platform doorverkopen. Omgekeerd biedt CTERA het HyperStore-platform van Cloudian aan klanten. De CTERA Edge Filer zorgt voor lokale snelheid, terwijl het CTERA Portal duizenden locaties centraal aanstuurt. HyperStore fungeert als centrale opslagplaats met exabyte-capaciteit en S3-compatibiliteit.

Belangrijk is de aandacht voor data sovereignty. Bedrijven kunnen hun data binnen de eigen landsgrenzen houden terwijl wereldwijd samengewerkt wordt. Ook ransomware-bescherming en disaster recovery zijn ingebouwd.

Technische voordelen stapelen zich op

De unified data management elimineert datasilo’s door file- en objectopslag te integreren. Intelligente caching betekent dat veelgebruikte data lokaal beschikbaar blijft, terwijl een globale namespace consistentie garandeert.

HyperStore schaalt van terabytes naar exabytes zonder beperkingen. De software draait op standaard hardware en bespaart tot 70 procent vergeleken met traditionele systemen. Security-certificeringen, encryptie en geo-distributie maken het plaatje compleet.

Direct beschikbaar

De reseller-overeenkomst gaat per direct in. Beide verkoopteams zijn getraind en channelpartners wereldwijd kunnen de oplossingen leveren. Technische documentatie en referentiearchitecturen worden beschikbaar gesteld.

De samenwerking richt zich op financiële dienstverlening, logistiek, life sciences en energie. Deze sectoren hebben vaak wereldwijde operaties met strikte compliance-eisen. De gecombineerde oplossing moet organisaties helpen hun IT te moderniseren terwijl data veilig blijft.

