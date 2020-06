Cloudian presenteert HyperIQ voor monitoring object storage

Cloudian heeft de monitoringsoplossing HyperIQ gepresenteerd. Hiermee kunnen bedrijven het HyperStore object storage-platform in de gaten houden, zodat ze operationele problemen en verdachte activiteiten in hun omgeving waarnemen.

Met de monitoringsoplossing krijgen bedrijven meer inzicht in hun HyperStore-platform en nodes. De oplossing analyseert alle activiteit binnen de uitgerolde object storage-omgeving en identificeert daarbij alle abnormale activiteit die mogelijke storingen kan opleveren. HyperIQ kan bijvoorbeeld slechtwerkende workloads markeren die te veel bandbreedte gebruiken en daardoor mogelijk een risico vormen voor andere applicaties door netwerkcongestie te veroorzaken.

Naast het monitoren van al het verkeer binnen de HyperStore-toepassing kijkt de monitoringstool ook naar het gebruikersgedrag. HyperIQ analyseert data downloads, uploads en het gebruik van API’s op verdachte activiteit. Denk daarbij onder meer aan de export van grote hoeveelheden zakelijke bestanden.

Visuele dashboards

Alle informatie wordt getoond in een visuele dashboards die IT-specialisten zelf naar eigen inzicht kunnen aanpassen. Standaard worden meer dan 100 visualisatiepanels meegeleverd die eindgebruikers de moeite besparen om zelf een eigen dashboard samen te stellen. Alle getoonde informatie kan, in het geval van een probleem, nader worden bekeken en worden gefilterd op basis van probleemgevende datacenters, servers of diensten.

De komst van HyperIQ is niet de eerste stap van Cloudian richting analytics. Afgelopen jaar heeft het bedrijf al de spin off EDGEMATRIX opgericht die een AI-appliance op de markt brengt voor analytics in edge-omgevingen.

