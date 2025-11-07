Linux Mint krijgt nieuwe beheertools en stopt support voor LMDE 6

Linux Mint introduceert nieuwe tools voor systeembeheer en probleemoplossing, waaronder een vernieuwd ‘System Information’-programma. Daarnaast wordt de ondersteuning voor Linux Mint Debian Edition (LMDE) 6 begin 2026 beëindigd.

Om gebruikers beter te ondersteunen, is de tool “System Reports” uitgebreid en hernoemd naar “System Information”. Het programma biedt nu naast crashrapporten ook gedetailleerde overzichten van USB-apparaten, de GPU, PCI-componenten en BIOS-informatie. Dit moet het eenvoudiger maken om de oorzaak van hardwaregerelateerde problemen te achterhalen.

De USB-pagina toont alle aangesloten apparaten met hun type, naam en ID. Apparaten zijn gegroepeerd per USB-controller, zodat gebruikers de verbindingssnelheid en het stroomverbruik kunnen vergelijken met de maximale capaciteit van de controller. Dit helpt bij het oplossen van veelvoorkomende USB-problemen zoals trage overdrachten of willekeurige disconnecties.

De GPU-pagina geeft informatie over de grafische kaart en hardware-acceleratie, terwijl de PCI-pagina een gedetailleerd overzicht biedt van interne componenten. De BIOS-pagina toont informatie over het moederbord, BIOS-versie, boot mode en secure-boot.

Nieuw beheerinstrument System Administration

Daarnaast is er een nieuw beheerinstrument genaamd “System Administration” geïntroduceerd. Deze tool, die met beheerdersrechten draait, biedt vooralsnog een pagina om het opstartmenu (boot menu) te configureren. Gebruikers kunnen hier de zichtbaarheid van het menu en de time-out aanpassen, wat vooral handig is voor dual-boot-systemen. Ook kunnen hier direct opstartparameters toegevoegd worden.

Voor gebruikers van Linux Mint Debian Edition (LMDE) 6 is er belangrijk nieuws: de ondersteuning voor deze versie stopt op 1 januari 2026. Na deze datum ontvangt de 64-bit-versie geen bugfixes of securityupdates meer. Een upgrade naar LMDE 7 wordt aangeraden. De 32-bit-versie kan echter niet worden opgewaardeerd, omdat belangrijke projecten zoals Debian en Mozilla de ondersteuning voor deze architectuur hebben beëindigd.

