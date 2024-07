Stabiele release Linux Mint 22 laat nog even op zich wachten

De stabiele release van Linux Mint 22 staat gepland voor juli, maar niet binnen de gebruikelijke twee weken ná de beta-release. Reden: een behoorlijke parade aan bugs die roet in het eten gooit. De Linux-distro kwam sowieso al later in bèta vanwege de grote hoeveelheid veranderingen in Ubuntu 24.04 LTS, waar Linux Mint op is gebaseerd.

Dat schrijft Clement Lefebvre, lead van Linux Mint, in een blogpost. Volgens hem waren er bij het plaatsen van de post op zondag 7 juli al 109 bugs aangemeld, waarvan er 53 nog niet waren opgelost. Daaronder bevinden zich belangrijke systeembugs die voortkomen uit wijzigingen in de AppArmor security-module waardoor applicaties crashen. Ook leiden libraries die hardware-accelerated playback regelen van media-bestanden tot crashes van UI-systeem Xorg, en zijn er problemen met Flatpaks en Mint Install.

Stabiliteit zal verbeteren

Lefebvre verzekert gebruikers ervan dat updates om deze bugs aan te pakken geleidelijk worden uitgerold richting de bèta-release, waardoor de stabiliteit van het systeem na verloop van tijd zal verbeteren. Maar tot het zover is, komt er dus geen stabiele release.

Linux Mint 22 krijgt tot 2029 ondersteuning, dus een paar weken wachten is in dat opzicht geen drama. Wel is het raadzaam om de bèta-versie van Mint alleen op secundaire systemen te draaien. Wie de bèta al gebruikt, hoeft niet te upgraden wanneer de stabiele versie uitkomt. Dat gaat dan vanzelf bij het toepassen van de eerstvolgende update.

Meeste aanpassingen ónder de motorkap

Ondanks dat Ubuntu 24.04 LTS –waar Linux Mint 22 op is gebaseerd– de boel aardig opschudde, zullen veel gebruikers niet zoveel merken van grote veranderingen in deze versie (codenaam: ‘Wilma’). De meeste aanpassingen zitten onder de motorkap. Wel opvallend is de verbeterde snelheid van de Software Manager, die geen content meer hoeft te laden voordat het hoofdvenster actief wordt.

Ook waarschuwt Linux Mint voor niet-geverifieerde Flatpacks. De makers van deze distro hebben liever niet dat gebruikers deze installeren. Linux Mint komt verder in drie verschillende UI-varianten: Cinnamon, wat een variatie is op GNOME 3, MATE (een fork van GNOME 2 voor gebruikers die de eerdere versie van deze interface liever hebben) en het lichtgewicht Xfce.

