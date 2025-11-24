Amazon Leo-satellietinternet beschikbaar voor bedrijven

Amazon heeft zijn satellietinternetdienst Project Kuiper recent omgedoopt tot Amazon Leo en introduceert nu nieuwe hardware voor bedrijven. Met meer dan 150 satellieten in de ruimte en de Ultra-antenne die downloadsnelheden tot 1 Gbps haalt, maakt het bedrijf zich op voor commerciële lancering begin volgend jaar.

De nieuwe Amazon Leo Ultra vormt het paradepaardje van het hardwareaanbod. Deze enterprise-grade terminal haalt downloadsnelheden tot 1 Gbps en uploadsnelheden tot 400 Mbps. Volgens Amazon is dit de snelste commerciële phased array-antenne in productie.

De antenne is gebouwd om tegen een stootje te kunnen. Het weerbestendige ontwerp verdraagt extreme temperaturen, neerslag en harde wind. Zonder bewegende onderdelen belooft het een snelle installatie en betrouwbare werking op verschillende locaties.

Amazon ontwikkelde hiervoor een eigen siliciumchip met radio frequency-ontwerp en signaalverwerkingsalgoritmes. Deze technologie maximaliseert doorvoer en minimaliseert latency. Voor toepassingen als videoconferenties, realtime monitoring en cloud computing zijn dat cruciale eigenschappen.

Directe koppelingen met AWS

Bedrijven krijgen de mogelijkheid om rechtstreeks met AWS te verbinden via Direct to AWS (D2A). Hiermee koppelen gebruikers hun remote assets aan cloudworkloads zonder het publieke internet te raken. Via een point-and-click interface in de Amazon Leo-console regelen ze de verbinding met AWS Transit Gateway of AWS Direct Connect Gateway.

Daarnaast biedt Amazon Leo Private Network Interconnect (PNI) aan. Bedrijven en telecomproviders kunnen hiermee private netwerkverbindingen opzetten in grote colocatiefaciliteiten. Dit moet in dagen verlopen in plaats van de weken of maanden die traditionele private circuits doorgaans vergen.

Ook krijgen klanten toegang tot netwerkbeheertools, geavanceerde encryptie en 24/7 prioriteitsondersteuning. De dienst is opgezet om kritieke bedrijfsapplicaties te ondersteunen, van realtime dataverwerking tot remote operations management.

Amazon Leo heeft overeenkomsten getekend met bedrijven uit diverse sectoren. JetBlue, Vanu Inc., Hunt Energy Network, Connected Farms en Crane Worldwide Logistics behoren tot de eerste gebruikers. Ze krijgen toegang tot het enterprise preview-programma en kunnen het netwerk testen met productie-hardware en -software.

Van Project Kuiper naar Amazon Leo

De naamsverandering is een bewuste keuze. Amazon Leo verwijst naar de Low Earth Orbit waarin de satellieten draaien. Het bedrijf heeft inmiddels ruim 150 satellieten gelanceerd en test het netwerk actief. De focus ligt op bedrijven, overheidsinstanties en organisaties die opereren in gebieden zonder betrouwbare internetverbinding.

Chris Weber, vice president voor consumer en enterprise business bij Amazon Leo, benadrukt de kansen voor bedrijven in uitdagende omgevingen. Het netwerk is ontworpen voor complexe zakelijke en overheidsklanten. Van satellietontwerp tot antennetechnologie is alles afgestemd op betrouwbare connectiviteit, waar ter wereld dan ook.

Amazon verzendt Leo Pro en Leo Ultra naar geselecteerde bedrijven als onderdeel van het preview-programma. Naarmate het netwerk meer dekking en capaciteit krijgt, breidt het bedrijf het programma uit naar meer klanten. De volgende raketlancering staat gepland voor 15 december met ULA.

