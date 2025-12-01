Nvidia investeert opnieuw miljarden, nu in chippartner Synopsys

De laatste jaren heeft Nvidia haar enorme waardestijging meermaals vertaald in deals ter waarde van miljarden dollars. Nu is bouwer van chipontwerpsoftware Synopsys aan de beurt, dat 2 miljard dollar krijgt in een meerjarig partnership. Het doel is om met AI nieuwe AI-chips sneller te ontwerpen via EDA (Electronic Design Automation).

Nvidia kondigde vandaag aan aandelen Synopsys te hebben gekocht voor 414,79 dollar per stuk, een korting van 0,8 procent op de slotkoers van vrijdag. Synopsys ontwikkelt software waarmee chipfabrikanten hun ontwerpen maken en testen, een tak van sport bekend als EDA. Die tools worden steeds belangrijker nu chips complexer worden en AI een grotere rol speelt in het ontwerpproces zelf. Tot nu toe is validatie en repetitie aan automation uitbesteed, maar er bestaat een kans dat AI met veel minder menselijke inmenging tot geheel nieuwe ontwerpen kan komen.

De beursreactie was, zoals wel vaker de laatste tijd, ietwat turbulent. Synopsys-aandelen stegen 7 procent in de premarket-handel, terwijl Nvidia bijna 2 procent verloor. Hoewel het bij Nvidia dan meteen om miljarden aan waardeverandering gaat, betaalt een dergelijke investering zich veelal uit in terugkerende klanten en een sterker ecosysteem aan chipspelers. Nvidia pompte in 2024 al 1 miljard dollar in kleinere AI-startups via 50 verschillende deals, terwijl Intel alleen al 5 miljard dollar ontving dit jaar.

Circular deals

De deal komt er niet zomaar. Nvidia is zelf klant bij Synopsys en gebruikt diens software voor het ontwerpen van eigen chips. Tegelijkertijd wordt Synopsys nu partner én investering. Dit patroon van ‘circulaire deals’ roept vragen op, vooral omdat Nvidia ook investeerde in bedrijven als OpenAI, xAI en CoreWeave die vervolgens miljarden uitgeven aan Nvidia-hardware. Bloomberg zorgde voor veel reacties toen het dit web aan onderlinge uitgaven uiteenzette.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie opende in augustus 2024 antitrustonderzoeken naar mogelijk machtsmisbruik door Nvidia. De vraag is of het bedrijf klanten dwingt extra producten af te nemen om GPU’s te kunnen kopen. Toch is de Synopsys-deal niet exclusief. Synopsys blijft AMD als klant bedienen, terwijl Nvidia ook samenwerkt met concurrent Cadence Design.

Onder het partnership gaat Synopsys Nvidia’s ontwikkeltools en code libraries gebruiken voor applicaties die chipontwerp, fysieke verificatie en moleculaire simulaties omvatten. Dat zijn stuk voor stuk zwaar rekenintensieve processen waar AI-versnelling het verschil kan maken.

“De complexiteit en kosten van het ontwikkelen van next-generation intelligente systemen vereisen engineeringoplossingen met een diepere integratie van elektronica en fysica, versneld door AI-capaciteiten en compute,” aldus Synopsys-CEO Sassine Ghazi in een verklaring.

Nvidia heeft dit jaar forse groeicijfers laten zien, ook al zijn er al sinds het begin van de AI-opmars vraagtekens over de houdbaarheid hiervan. De omzet van het datacenteronderdeel, waar AI-chips onder vallen, blijft stijgen.