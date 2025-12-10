Nvidia bouwt “GPS-tracker” voor AI-chips om exportrestricties te bewaken

Nvidia werkt aan een nieuwe softwarecomponent die inzicht kan geven in het land waarin zijn AI chips worden gebruikt. Daarmee wil het bedrijf het risico verkleinen dat chips via omwegen terechtkomen in landen waarvoor exportbeperkingen gelden.

De ontwikkeling werd voor het eerst gemeld door persbureau Reuters. De oplossing bevindt zich nog in een vroege fase en is nog niet algemeen beschikbaar. Nvidia heeft de technologie recent wel al aan enkele partijen laten zien. Het gaat om software die bovenop de bestaande beveiligingsfuncties van Nvidia GPU’s draait, waaronder confidential computing. Die technologie maakt het mogelijk om informatie binnen de chip te verwerken en te controleren zonder gevoelige gegevens prijs te geven.

Datacenters gebruiken al langer software om prestaties en beschikbaarheid van grote aantallen GPU’s te volgen. Nvidia breidt dit principe uit door ook signalen uit netwerkverkeer te benutten. Door de communicatie tussen GPU’s en Nvidia infrastructuur te analyseren, kan een globale indicatie worden verkregen van waar de hardware zich bevindt.

Nvidia beschouwt de software als beheertool

Volgens Nvidia is de software bedoeld om beheerders meer inzicht te geven in de staat en samenstelling van hun AI-infrastructuur. De agent die bij de klant draait verzamelt telemetriegegevens van de GPU’s en kan helpen bij het signaleren van afwijkingen, zowel technisch als operationeel. Daarmee positioneert Nvidia de technologie als een beheertool, niet uitsluitend als een handhavingsinstrument.

De eerste implementatie is gepland voor de nieuwe Blackwell architectuur. Deze chips beschikken over uitgebreidere beveiligingsmogelijkheden rond attestatie, waarmee kan worden gecontroleerd of hardware en software zich in een betrouwbare staat bevinden. Nvidia onderzoekt of vergelijkbare functionaliteit ook kan worden toegevoegd aan eerdere generaties zoals Hopper en Ampere, al is daar nog geen toezegging over gedaan.

De ontwikkeling speelt zich af tegen een achtergrond van toenemende politieke druk vanuit Washington. Amerikaanse beleidsmakers dringen aan op strengere maatregelen om te voorkomen dat geavanceerde AI chips alsnog in China of andere landen met exportrestricties belanden.

Tegelijkertijd zorgt het idee van locatiecontrole voor argwaan in China. Daar vragen toezichthouders zich af of dergelijke technologie kan worden ingezet als een verborgen controlemiddel door de Verenigde Staten.

Nvidia benadrukt dat de technologie geen achterdeuren bevat en niet bedoeld is om systemen op afstand te manipuleren. Volgens beveiligingsexperts is het technisch haalbaar om globale locatie-indicatie te combineren met sterke beveiliging en privacybescherming. Wanneer Nvidia de software breder beschikbaar maakt en in welke vorm, is op dit moment nog niet bekend.