ByteDance en Alibaba willen Nvidia H200-chips na groen licht

ByteDance en Alibaba hebben bij Nvidia geïnformeerd naar de aankoop van krachtige H200 AI-chips. Dit na de aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat export naar China weer mogelijk is. De Chinese techbedrijven willen grote orders plaatsen, maar wachten nog op goedkeuring vanuit Peking.

Dat melden bronnen aan Reuters. De H200 is bijna zes keer zo krachtig als de H20, de meest geavanceerde AI-chip die tot nu toe legaal naar China geëxporteerd mocht worden. Trump draaide gisteren een exportverbod gedeeltelijk terug, waardoor de H200 nu onder voorwaarden aan geselecteerde Chinese bedrijven verkocht mag worden.

Toch blijft de levering onzeker. China heeft nog geen duidelijk antwoord gegeven op Trumps aankondiging. Sterker nog, Beijing verbood recent overheidsgefinancierde datacenters en Chinese techbedrijven om Nvidia’s AI-chips te kopen. Die maatregel heeft het marktaandeel van Nvidia in China flink geraakt.

Beperkte productie en supply-zorgen

De Chinese bedrijven maken zich ook zorgen over de beschikbaarheid. Nvidia produceert momenteel maar beperkte aantallen van de H200. Het bedrijf richt zich vooral op de nieuwere Blackwell-lijn en de aankomende Rubin-generatie. Bronnen dicht bij de supply chain bevestigen dat de H200-productie nog in een vroege fase zit.

Voor het trainen van grote AI-modellen maakt de extra capaciteit die de H200 biedt ten opzichte van de H100 het verschil. Chinese alternatieven zijn volgens bronnen bovendien geschikter voor inference, maar niet voor training.

Het officiële beleid heeft een nieuwe markt niet kunnen voorkomen. Chinese topuniversiteiten, datacenterbedrijven en entiteiten gelieerd aan het leger hebben volgens Reuters al geprobeerd H200-chips via alternatieve kanalen te verkrijgen. Een analyse van meer dan 100 aanbestedingen en wetenschappelijke papers laat die pogingen zien.

Voor Trumps aankondiging was het leveren van H200-chips aan Chinese organisaties strafbaar volgens federale wetgeving. Die wet verbiedt de export van AI-processors boven een bepaalde prestatiedrempel naar China. De beleidsomkering creëert nu een vreemde situatie: oudere en minder krachtige chips zoals de A100 en H100 vallen nog onder exportcontroles, maar de H200 niet.

Chinese bedrijven verwachten dat autoriteiten aankoopverzoeken zullen toetsen en use cases willen zien. Beijing moet afwegen of import van H200-chips gewenst is, terwijl het land juist de verkoop van eigen AI-chips van Huawei en Cambricon wil stimuleren.