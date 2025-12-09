VS staat Nvidia toe H200-chips aan China te verkopen

De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat Nvidia toestemming krijgt om de H200-grafische processors te verkopen aan door de overheid goedgekeurde klanten in China. Daarmee draait Trump een eerder exportverbod op het product gedeeltelijk terug.

Trump (foto) publiceerde deze beslissing op zijn eigen sociale mediakanaal. Hij stelde dat de verkoop onder voorwaarden moet plaatsvinden die de Amerikaanse nationale veiligheid beschermen.

De H200 is een AI-chip van Nvidia die één generatie achterloopt op de nieuwste Blackwell-architectuur. Deze recentere chips, evenals de toekomstige Rubin-architectuur, vallen nadrukkelijk buiten de overeenkomst en mogen niet aan China worden geleverd. Desondanks kan de beslissing voor Nvidia miljarden dollars aan extra omzet betekenen.

Trump gaf aan dat ook andere Amerikaanse chipproducenten, zoals AMD en Intel, in aanmerking kunnen komen om vergelijkbare producten aan geselecteerde Chinese klanten te verkopen. Het ministerie van Handel werkt nog aan de verdere uitwerking van de regels, waarbij bepaalde Chinese entiteiten waarschijnlijk uitgesloten blijven. De Amerikaanse overheid zou daarbij een aandeel van 25% ontvangen uit de opbrengsten van deze verkopen.

Twijfel aan Chinese interesse

De stap markeert een gedeeltelijk einde aan de langlopende Amerikaanse beperkingen op de export van geavanceerde halfgeleiders naar China. Financiële overwegingen lijken daarbij een grote rol te spelen. Volgens The Register is het nog onduidelijk hoeveel interesse er daadwerkelijk vanuit China zal zijn, mede omdat een eerdere poging om een afgezwakte H20-chip te verkopen weinig enthousiasme opleverde bij Chinese afnemers.

De H200 is technologisch aanzienlijk krachtiger dan die eerdere H20-chip, wat de kans vergroot dat Chinese bedrijven nu wel belangstelling tonen. Nvidia heeft in een verklaring laten weten de beslissing te ondersteunen en spreekt van een evenwichtige aanpak, waarbij commerciële kansen worden gecombineerd met overheidstoezicht via het Amerikaanse ministerie van Handel.

De beslissing stuit echter op kritiek in het Amerikaanse Congres, weet The Register. Een groep senatoren heeft zorgen geuit over de risico’s van het leveren van geavanceerde AI-chips aan China. Senator Pete Ricketts (Republikein, Nebraska) verklaarde recent dat het ontzeggen van toegang tot dergelijke chips essentieel is voor de nationale veiligheid. Samen met senator Chris Coons (Democraat, Delaware) diende hij het wetsvoorstel SAFE Chips Act in, dat de export van geavanceerde AI-chips naar onder meer China, Rusland, Iran en Noord-Korea voor minimaal 30 maanden wil beperken.

Halfgeleiders vormen daarmee opnieuw een centraal twistpunt in de gespannen handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. Terwijl Washington beperkingen oplegt aan chips en productietechnologie, heeft Beijing recent exportcontroles ingesteld op zeldzame aardmetalen die essentieel zijn voor chipproductie. Na wederzijdse dreigingen met handelsmaatregelen bereikten beide landen onlangs een voorlopige wapenstilstand na overleg tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping.