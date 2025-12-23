Google koopt Intersect voor 4,75 miljard om energiekrapte te lijf te gaan

Alphabet neemt Intersect over voor 4,75 miljard dollar in contanten, aangevuld met de overname van schulden. Met de acquisitie van het bedrijf, dat zich richt op datacenter- en energie-infrastructuur, versterkt Alphabet zijn positie in een periode waarin de vraag naar rekenkracht en elektriciteit snel toeneemt.

Volgens CNBC past de overname in de toenemende concurrentiestrijd rond kunstmatige intelligentie. Google staat onder druk van rivalen zoals OpenAI, dat met de introductie van ChatGPT in 2022 de generatieve AI-markt in een stroomversnelling bracht. OpenAI zou inmiddels voor meer dan 1,4 biljoen dollar aan infrastructuurverplichtingen zijn aangegaan om voldoende datacentercapaciteit te realiseren. Tegen die achtergrond probeert Alphabet met de overname van Intersect sneller grip te krijgen op zowel datacenters als de bijbehorende energievoorziening.

Google had al een minderheidsbelang in Intersect na een financieringsronde die vorig jaar werd aangekondigd. In die periode sprak Intersect over ambitieuze plannen om samen met Google en investeerder TPG Rise Climate meerdere gigawatts aan datacentercapaciteit in de Verenigde Staten te ontwikkelen. Daarbij werd ook een investering van circa 20 miljard dollar in hernieuwbare energie-infrastructuur tegen het einde van dit decennium genoemd. Die eerdere samenwerking vormt de basis voor de volledige overname door Alphabet.

Datacenters en energieopwekking op één locatie

De transactie omvat het team van Intersect en een reeks energie- en datacenterprojecten die zich in ontwikkeling of aanbouw bevinden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het concept van colocatie, waarbij datacenters en energieopwekking op één locatie worden gerealiseerd. Alphabet verwacht dat deze aanpak het mogelijk maakt om nieuwe capaciteit sneller en beter afgestemd op de daadwerkelijke vraag in gebruik te nemen, zonder extra kosten af te wentelen op andere gebruikers van het elektriciteitsnet.

Na de overname blijft Intersect opereren als een zelfstandige onderneming onder de eigen naam. Oprichter en CEO Sheldon Kimber blijft aan het roer en het bedrijf zal nauw samenwerken met Google’s technische infrastructuurteams aan bestaande en nieuwe projecten. Niet alle activiteiten van Intersect maken deel uit van de deal. De operationele activa in Texas en de operationele en in ontwikkeling zijnde projecten in Californië blijven buiten de overname en worden voortgezet als een onafhankelijke onderneming, ondersteund door de bestaande investeerders.

Alphabet plaatst de acquisitie binnen een bredere strategie om de beschikbaarheid van energie te vergroten voor grootschalige digitale infrastructuur. Het concern werkt samen met nutsbedrijven en energieontwikkelaars en investeert in technologieën zoals geavanceerde geothermie, langdurige energieopslag en gascentrales met CO₂-afvang. Daarnaast zet Alphabet kunstmatige intelligentie in om processen rond netaansluitingen te versnellen.

De afronding van de transactie wordt verwacht in de eerste helft van 2026, afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders en het voldoen aan gebruikelijke voorwaarden.