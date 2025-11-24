Interne druk bij Google: AI-capaciteit moet explosief blijven groeien

Google moet zijn AI-capaciteit versneld uitbreiden om te voorkomen dat de groeiende vraag naar generatieve AI-diensten het bedrijf overstijgt.

Dit meldt CNBC. Tijdens een interne bijeenkomst benadrukte Amin Vahdat, verantwoordelijk voor de AI-infrastructuur bij Google Cloud, dat het bedrijf elke zes maanden zijn reken- en leveringscapaciteit moet verdubbelen. Volgens hem staat Google voor een technologische en financiële race waarin infrastructuur de bepalende factor is.

In zijn presentatie verklaarde Vahdat dat het bedrijf de komende vier tot vijf jaar een duizendvoudige capaciteitsgroei moet realiseren om concurrerend te blijven.

De AI-markt ontwikkelt zich in ongekend tempo en alle grote hyperscalers investeren fors. Alphabet verhoogde dit jaar opnieuw zijn investeringsverwachting naar 91 tot 93 miljard dollar, met in 2026 nog eens een forse verhoging. Microsoft, Amazon en Meta doen hetzelfde.

Toch benadrukte Vahdat dat het voor Google niet draait om simpelweg meer uitgeven dan de concurrentie. Het doel is volgens hem om infrastructuur te bouwen die betrouwbaarder en schaalbaarder is dan wat elders te vinden is. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn efficiëntere AI-modellen en de inzet van Googles eigen chips, zoals de nieuwe Ironwood-TPU, die volgens het bedrijf aanzienlijk energiezuiniger is dan eerdere generaties.

Google ziet daarnaast een strategische troef in DeepMind, dat onderzoekt hoe AI-modellen zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Om die toekomst mogelijk te maken moet Google volgens Vahdat enorme sprongen maken in compute, opslag en netwerkcapaciteit, zonder dat de kosten en het energieverbruik meeschalen.

Aanhoudende druk op cloudinfrastructuur

CEO Sundar Pichai sprak tijdens dezelfde bijeenkomst over de intensiteit van de huidige AI-concurrentie. Hij wees erop dat 2026 een zwaar jaar wordt, onder meer door de aanhoudende druk op cloudinfrastructuur. Ook ging hij in op vragen van medewerkers over de mogelijkheid van een AI-zeepbel.

Pichai gaf aan dat het onderwerp duidelijk speelt in de markt, maar benadrukte dat het risico van te weinig investeren groter is dan dat van te veel investeren. Hij stelde dat de cloudomzet nog hoger had kunnen uitvallen als Google meer rekenkracht beschikbaar had gehad.

Volgens Pichai blijft Google financieel solide genoeg om schommelingen in de markt op te vangen. Toch erkende hij dat het bedrijf zich in een zeer competitieve fase bevindt waarin succes niet vanzelfsprekend is. De markt blijft nerveus: aandelen van diverse AI-bedrijven stonden recent onder druk, en zelfs Google en Nvidia ontkwamen niet aan dalingen ondanks sterke cijfers.