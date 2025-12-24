230 procent hogere DRAM-kosten treffen iPhone 17-productie

Apple ziet zich geconfronteerd met sterk oplopende kosten voor geheugencomponenten in zijn premium smartphones. Volgens recente geruchten betaalt het bedrijf momenteel een premie van circa 230 procent voor elke 12GB LPDDR5X RAM chip die wordt gebruikt in de duurdere iPhone 17 modellen.

Dit meldt Wccftech. De kostenstijging is het directe gevolg van een aanhoudend wereldwijd tekort aan DRAM, een probleem dat naar verwachting nog meerdere jaren zal voortduren.

Aan het begin van 2025 lag de prijs van een 12GB LPDDR5X RAM chip nog tussen de 25 en 29 dollar. Inmiddels zou dat bedrag zijn opgelopen tot ongeveer 70 dollar per chip. Voor Apple betekent dit een aanzienlijke druk op de marges van zijn high end smartphones, zeker omdat de iPhone 17 Pro en Pro Max dit jaar al een prijsverhoging hebben doorgevoerd. De combinatie van hogere componentkosten en beperkte ruimte voor verdere prijsstijgingen dwingt het bedrijf om alternatieve strategieën te overwegen.

Apple legde DRAM-voorraad aan

De situatie wordt extra complex doordat Apple’s langlopende leveringsovereenkomsten met geheugengiganten Samsung en SK hynix naar verluidt begin 2026 aflopen. Hoewel Apple traditioneel profiteert van een zeer sterke en flexibele supply chain, blijkt het bedrijf niet volledig immuun voor structurele stijgingen in DRAM prijzen. Wel zou Apple voorafgaand aan de recente prijsstijgingen een aanzienlijke hoeveelheid geheugen hebben ingekocht, wat op korte termijn enige bescherming biedt.

Als het tekort aan DRAM aanhoudt, is de kans groot dat de hogere kosten doorsijpelen naar toekomstige productlijnen. Met name de iPhone 18 serie loopt risico op verdere prijsverhogingen. Deze modellen zouden gebruikmaken van zes kanaals LPDDR5X geheugen. Dit om hogere bandbreedte en betere prestaties voor AI toepassingen mogelijk te maken. Tegelijkertijd lijkt Apple sterk afhankelijk te zijn geworden van Samsung, dat inmiddels naar schatting zestig tot zeventig procent van de leveringen voor zijn rekening neemt. Met de geplande start van massaproductie begin volgend jaar is het voor Apple essentieel om tijdig duidelijkheid te hebben over zijn geheugentoevoer.

Tegelijkertijd beschikt Apple over enkele hefbomen om kostenstijgingen te compenseren. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren zijn afhankelijkheid van externe leveranciers verminderd door steeds meer eigen technologie te ontwikkelen. Zo worden toekomstige iPhone modellen niet alleen uitgerust met eigen A serie chips, maar naar verwachting ook met Apples eigen C2 5G modem. Deze verticalisatie verlaagt de totale chipsetkosten en creëert ruimte om stijgende prijzen van andere componenten deels op te vangen.

Fabrikanten moeten concessies doen

De DRAM markt lijkt voorlopig echter weinig verlichting te bieden. Analisten verwachten dat het tekort pas tegen het einde van 2027 substantieel afneemt. Dat betekent dat niet alleen Apple, maar ook concurrerende fabrikanten mogelijk concessies moeten doen op het gebied van specificaties, marges of consumentenprijzen. Voor de smartphonemarkt als geheel dreigt geheugen daarmee een bepalende factor te worden voor zowel productpositionering als winstgevendheid in de komende jaren.