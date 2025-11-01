iPhone 17 Pro review: de beste iPhone ooit, maar wat zegt dat nog?

Na een jaar waarin Apple relatief weinig veranderde aan de iPhone 16-serie, is de iPhone 17 Pro weer oprecht interessant. Met een volledig vernieuwd design, verbeterde camera’s en een ingenieus koelsysteem lijkt Apple eindelijk weer de weg vooruit te hebben gevonden. Maar rechtvaardigt dat zijn hoge prijskaartje? Want er is concurrentie op de loer, en wel uit eigen gelederen: met de iPhone 17 dicht Apple het gat tussen niet-Pro en Pro meer dan ooit.

Overzichtelijke line-up

De line-up van dit jaar is interessant. Naast de ‘normale’ iPhone 17 en de iPhone 17 Pro, introduceert Apple de iPhone Air – een ultradun model dat de Plus-serie vervangt – en natuurlijk de iPhone 17 Pro Max voor wie het grootst mogelijke scherm wil. De twee Pro-modellen zijn nagenoeg identiek, met uitzondering van schermgrootte, batterijcapaciteit en opslagopties (de Pro Max heeft als enige een 2TB-variant). Waar normaal gesproken het gat tussen de ‘normale’ iPhone en het Pro-model groot is, heeft Apple het standaardmodel dit jaar aanzienlijke upgrades gegeven, waaronder ProMotion en een always-on display. Hierover later meer.

Aluminium en het camera-plateau

Het valt direct op: Apple heeft het titanium vaarwel gezegd. Na slechts twee jaar met titanium Pro-modellen keert het bedrijf terug naar aluminium. Waar titanium lichter en sterker was, heeft Apple voor aluminium gekozen vanwege één cruciale eigenschap: warmteafvoer. Daarnaast is het camera-eiland compleet opnieuw ontworpen en strekt zich nu over de volledige breedte van het toestel uit, wat zorgt voor verbeterde structurele integriteit én betere warmteafvoer. Het is een gedurfde designkeuze die de iPhone 17 Pro onmiddellijk herkenbaar maakt.

Waar de iPhone 16 Pro nog 199 gram woog, is de iPhone 17 Pro met 204 gram iets zwaarder geworden. Dat merk je in de praktijk echter nauwelijks, mede doordat het toestel door het aluminium frame prettiger in de hand ligt dan het gladde titanium van zijn voorganger. Het scherm is onveranderd 6,3 inch, maar Apple heeft wél Ceramic Shield 2 toegevoegd aan de voorkant en – voor het eerst – Ceramic Shield aan de achterkant. Volgens Apple is Ceramic Shield 2 drie keer krasbestendiger dan de eerste versie.

Subtieler maar niet minder belangrijk is de nieuwe anti-reflectieve coating op het scherm. Tests tonen aan dat de iPhone 17 Pro ongeveer 10% minder licht reflecteert dan de iPhone 16 Pro. Het verschil is merkbaar: in fel zonlicht is het scherm aanzienlijk beter af te lezen, en storende weerspiegelingen zijn grotendeels verleden tijd. De maximale helderheid is bovendien opgevoerd naar 3000 nits – een forse sprong ten opzichte van de 2000 nits van vorig jaar.

Dampkamer maakt het verschil

De grootste innovatie van de iPhone 17 Pro is onzichtbaar. Binnenin het toestel heeft Apple een dampkamer (vapor chamber) geïntegreerd, een koelsysteem dat warmte gelijkmatig over het aluminium frame verspreidt. Deze techniek, waarbij een kleine hoeveelheid gedemineraliseerd water warmte van de A19 Pro-chip wegleidt, zorgt ervoor dat het toestel zelfs onder zware belasting comfortabel koel blijft.

Tests tonen aan dat de iPhone 17 Pro tijdens intensieve AI-workloads niet warmer wordt dan 29°C, terwijl de iPhone 16 Pro opliep tot 40°C. Dit heeft directe gevolgen voor de prestaties: waar de iPhone 16 Pro bij langdurige zware taken zijn snelheid moest verlagen om oververhitting te voorkomen, kan de iPhone 17 Pro tot 40% betere constante prestaties leveren. Voor wie zijn iPhone gebruikt voor gaming, 4K-video-opnamen of AI-toepassingen is dit een welkome verbetering.

Camera: drie keer 48 megapixel

Voor het eerst heeft een iPhone drie 48-megapixel camera’s aan de achterzijde. De Fusion hoofdcamera en de Fusion ultragroothoeklens zijn grotendeels onveranderd ten opzichte van vorig jaar, maar de echte ster is de nieuwe Fusion telelens. Deze 48-megapixel sensor (een upgrade van 12 megapixel bij de iPhone 16 Pro) ondersteunt 4x optische zoom bij 100mm én 8x optische zoom bij 200mm – de langste telelens die Apple ooit in een iPhone heeft gestopt.

De 8x zoom produceert 12-megapixel foto’s dankzij slimme sensor-crop technologie, terwijl de 4x zoom volledige 48-megapixel beelden oplevert. De sensor is 56% groter dan die van de voorganger, wat resulteert in betere prestaties bij weinig licht. In de praktijk betekent dit dat je van 0,5x ultragroothoek tot 8x telelens kunt zoomen met optische kwaliteit. Digitaal zoom je zelfs tot 40x, al worden de resultaten dan wel minder scherp.

De Photonic Engine is verbeterd en gebruikt machine learning om ruis te verminderen, kleuren nauwkeuriger weer te geven en meer detail vast te leggen. Bij voldoende licht zijn de foto’s indrukwekkend scherp en gedetailleerd, al zien we bij nachtfoto’s nog steeds lichte ruis en zijn er concurrenten in het Android-kamp die betere beeldkwaliteit bieden.

Center Stage voor selfies

Aan de voorkant vinden we een compleet nieuwe 18-megapixel Center Stage-camera met een vierkante sensor. Dit unieke ontwerp maakt het mogelijk om staande en liggende foto’s te maken zonder je iPhone te draaien: de camera kiest automatisch de juiste uitsnede uit het vierkante beeld. Wanneer vrienden in beeld komen, vergroot de camera automatisch het beeldveld zodat iedereen in de selfie past. Het is een slimme functie die voorheen alleen op Macs en iPads beschikbaar was.

Met Dual Capture kun je bovendien gelijktijdig met de voor- en achtercamera video opnemen, ideaal voor vloggers en content creators. Voor professionele videoopnames ondersteunt de iPhone 17 Pro nu ProRes RAW-video, Log 2-video-opname en zelfs Genlock-ondersteuning voor synchronisatie met professionele camera’s.

A19 Pro en Apple Intelligence

De iPhone 17 Pro draait op de nieuwe A19 Pro-chip, een 6-core processor gebakken op een verbeterd 3-nanometer procedé. De chip beschikt over een 6-core GPU met Neural Accelerators op elke kern (Apple’s versie van Nvidia’s Tensor cores) die speciaal ontworpen zijn voor AI-workloads. In combinatie met 12 GB werkgeheugen en de dampkamer voelt de iPhone 17 Pro in de praktijk inderdaad sneller aan bij het openen van apps en het schakelen tussen taken.

De echte kracht van de A19 Pro komt pas tot uiting bij AI-toepassingen. Apple Intelligence, dat met iOS 26 uitgebreid is met meer dan 20 nieuwe functies, draait soepeler dan ooit. Denk aan Live vertaling in Berichten, FaceTime en Telefoon, verbeterde Writing Tools, AI-gegenereerde afbeeldingen in Image Playground en een slimmere Siri. Helaas zijn veel van deze functies in Nederland nog niet beschikbaar, al belooft Apple ondersteuning voor Nederlands later dit jaar.

Batterijduur en iOS 26

De grotere batterij (4252 mAh, een toename van bijna 20% ten opzichte van de iPhone 16 Pro) en de efficiëntere A19 Pro-chip zorgen voor een aanzienlijk langere batterijduur. Apple belooft tot 31 uur video afspelen, 4 uur meer dan vorig jaar. Snelladen is verbeterd: met een 40W adapter laad je de iPhone 17 Pro in 20 minuten tot 50%. De toevoeging van Adaptive Power mode, die gebruikt maakt van AI om de accuduur te optimaliseren, verbetert de accuduur verder.

Goede keuze?

Is de iPhone 17 Pro een goede keuze? Dat is de vraag die we aan het einde van elke iPhone-review proberen te beantwoorden. Voor bezitters van een iPhone 15 Pro of iPhone 16 Pro is dit zeker geen vanzelfsprekende upgrade. In vergelijking met deze toestellen zijn de verbeteringen evolutionair, niet revolutionair. Tenzij je professioneel fotografeert of filmt kun je gerust nog een jaar met je huidige toestel vooruit.

Heb je een iPhone 14 Pro of ouder, dan is de situatie anders. De camera’s zijn aanzienlijk beter, de telefoon is aanzienlijk sneller, het scherm is groter en helderder, en de batterijduur is ronduit indrukwekkend. Ook krijg je toegang tot Apple Intelligence – al moet je daar in Nederland nog even op wachten. De overstap is zeker te verantwoorden.

Wel valt er één grote kanttekening te plaatsen bij dit hele verhaal: zoals we al eerder kort aangaven is het gat tussen het standaardmodel en de Pro nog nooit zo klein geweest, waardoor de vraag rijst of je nog wel voor de Pro moet gaan. De iPhone 17 heeft ProMotion, een always-on display, een 48-megapixel camera en ultragroothoeklens, de nieuwe Center Stage selfie-camera en een snelle A19-chip (zij het zonder ‘Pro’). Je mist alleen de achtvoudige zoomlens, ProRAW/ProRes-ondersteuning, en de geavanceerde koeling. Maar gezien het aanzienlijke prijsverschil van bijna €400 haal je wel een toestel in huis dat voor de meeste gebruikers meer dan voldoende is.

Conclusie

Kortom: de iPhone 17 Pro is zonder twijfel de beste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt, maar door de sterke verbeteringen aan de ‘normale’ iPhone 17 is de doelgroep voor de Pro-modellen dit jaar kleiner geworden. Kies de iPhone 17 Pro als je de beste camera wilt, professioneel video’s maakt of de langst mogelijke batterijduur nodig hebt. In alle andere gevallen is de iPhone 17 een uitstekend alternatief dat je een aardige som geld bespaart.