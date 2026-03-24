ASML ontvangt megaorder van 8 miljard van SK Hynix

SK Hynix heeft een bestelling geplaatst bij ASML van bijna 8 miljard dollar. Het gaat om de grootste publiek bekendgemaakte enkele order in de geschiedenis van de Nederlandse chipmachinemaker. De machines worden uiterlijk eind 2027 geleverd en zijn bedoeld voor de productie van geavanceerde geheugenchips.

De Zuid-Koreaanse geheugenchipmaker maakte de bestelling bekend via een beursmelding. SK Hynix koopt de EUV-machines (Extreme Ultraviolet) voor gebruik in de massaproductie van nieuwe producten. De tools worden ingezet bij twee fabrieken: de nieuwe Yongin-fabriek en de M15X-fabriek in Cheongju. Die laatste is specifiek gericht op de productie van High Bandwidth Memory-chips (HBM), de geheugencomponent die veel wordt gebruikt in systemen voor AI.

Eerder berichtte Reuters dat SK Hynix de opening van de nieuwe Yongin-fabriek wil versnellen naar februari 2027, vanwege de stijgende vraag naar geheugenchips. Vorig jaar assembleerde SK Hynix als eerste chipmaker ter wereld een commercieel High-NA EUV-systeem van ASML in een productieomgeving, in zijn M16-fabriek in Zuid-Korea.

Doorbraak voor HBM en advanced DRAM

Voor ASML past de order in een bredere strategie rond geavanceerde chipmachines. Begin maart kondigde het bedrijf aan dat het verder wil groeien dan EUV en inzet op advanced packaging voor AI-chips. En in februari publiceerde ASML resultaten van een doorbraak in zijn EUV-technologie: door het vermogen van machines op te schroeven naar 1000 watt, stijgt de chipproductie per machine naar verwachting met 50 procent tegen 2030.

Het aandeel ASML steeg op de beurs in Amsterdam met 0,9 procent naar 1.185,60 euro na het nieuws. SK Hynix-aandelen sloten 5,7 procent hoger. Dat had ook te maken met een bericht van de Korea Economic Daily, dat het bedrijf mogelijk tot 10 miljard dollar ophaalt via een beursnotering in de Verenigde Staten.

Voor de chipindustrie is de order opvallend groot. Volgens schattingen zou het gaan om ongeveer 30 nieuwe EUV-machines over twee jaar. SK Hynix wil zijn totale EUV-capaciteit hiermee aanzienlijk uitbreiden, waarbij meerdere bronnen eerder al berichtten over plannen om de EUV-vloot ruwweg te verdubbelen voor 2027.