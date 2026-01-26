Microsoft huurt nieuw Amsterdams hyperscale datacenter

Microsoft wordt de enige huurder van een nieuw hyperscale datacenter in Amsterdam. Het nieuwe datacenter in het Westelijk Havengebied bestaat uit drie torens van 85 meter hoog.

Dat meldt NRC. De Britse ontwikkelaar Pure DC bouwt het nieuwe datacenter. Het stroomverbruik komt overeen met alle huishoudens in Haarlem samen. Microsoft bevestigt aan NRC de enige gebruiker te worden, iets wat het techbedrijf “normaal gesproken” niet openbaar maakt.

Juridische constructie omzeilt verbod

De hyperscale mag ondanks het landelijk verbod op nieuwe hyperscales uit 2022 toch gebouwd worden. Dit vanwege een constructie in de vergunningsaanvraag. Het bouwproject is opgeknipt in drie afzonderlijke datacentervergunningen, elk apart vergund door de provincie Noord-Holland. “Juridisch gezien voldoen deze afzonderlijke datacenters niet aan de criteria voor een hyperscale”, schrijft de provincie in antwoord op Statenvragen.

In 2022 besliste het kabinet dat nieuwe hyperscales alleen nog in de Eemshaven en Wieringermeerpolder mogen worden gebouwd. Deze immense datacenters nemen veel oppervlakte en stroom in beslag en worden exclusief door één partij gebruikt. De provincie stelt later dat het project “wel in samenhang als één datacenter beschouwd kan worden”, maar benadrukt dat de eerste plannen uit 2016 stammen, vóór het verbod van kracht werd.

Het plan leidt tot kritiek vanuit de politiek en maatschappij. Zo kampt Amsterdam met een nijpend capaciteitstekort op het stroomnet. Uit een brief van het college aan de gemeenteraad blijkt dat 591 klanten van netbeheerder Liander op de wachtlijst staan voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. De capaciteit schiet nog zeker tien jaar tekort, waardoor de bouw van 30.000 huizen dreigt te worden vertraagd. Vijftig scholen en crèches kunnen niet worden gebouwd, nog eens vijftig niet worden opgeknapt.

Microsoft’s groeiende Nederlandse voetafdruk

Rick Pijpers, oud-directeur van Equinix en initiatiefnemer van de Nederlandse Soevereine Datacenter Cooperatie, stelt dat Microsofts grip op de Nederlandse markt groter is dan velen beseffen. Microsoft kocht eind 2025 nog 50 hectare voor expansie in Middenmeer en huurt daarnaast een groot deel van de capaciteit in datacenters in de Haarlemmermeer. “Alles gaat naar de Amerikanen en er is nauwelijks meer plek of stroom voor lokale datacenters, terwijl die juist belangrijk zijn voor Nederlandse bedrijven en overheden”, aldus Pijpers.

Microsoft liet aan NRC weten zich in te zetten “voor een zorgvuldige inpassing van datacenters in de omgeving, met hoge standaarden op het gebied van energie-efficiëntie en een open en transparante dialoog met lokale stakeholders”. D66-wethouder Steven van Weyenberg verdedigde deze zomer de komst van zes nieuwe datacenters in Amsterdam, waaronder de Microsoft-hyperscale, als “behoorlijk bestuur”. De komst betekent een verdubbeling van het stroomverbruik van alle bestaande datacenters in de stad.