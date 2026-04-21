Amazon pompt 25 miljard in Claude-maker Anthropic

Amazon investeert opnieuw fors in Anthropic: 5 miljard direct dollar en mogelijk nog eens 20 miljard dollar extra. Tegelijkertijd verbindt Anthropic zich aan meer dan $100 miljard aan AWS-uitgaven de komende tien jaar, inclusief tot 5 gigawatt Trainium-capaciteit voor het trainen en draaien van Claude-modellen.

Het gaat om Trainium2-, Trainium3- en Trainium4-chips en tientallen miljoenen Graviton-cores. Opvallend: Anthropic wil tot 5 gigawatt (GW) aan rekencapaciteit veiligstellen voor het trainen en draaien van Claude-modellen.

De basis voor deze uitbreiding is Project Rainier. Met bijna een half miljoen Trainium2-chips is dat een van de grootste AI-computerclusters ter wereld. Anthropic gebruikt het al actief voor het trainen van Claude-modellen. Significante Trainium3-capaciteit staat gepland voor later dit jaar.

Meer dan 100.000 organisaties draaien Claude al via Amazon Bedrock. Dario Amodei, CEO en medeoprichter van Anthropic, stelt: “Onze gebruikers geven aan dat Claude steeds belangrijker wordt voor hun manier van werken, en we moeten de infrastructuur uitbouwen om gelijke tred te houden met de snelgroeiende vraag.”

Claude Platform nu direct via AWS

AWS-klanten krijgen toegang tot de native Claude-ervaring van Anthropic vanuit hun bestaande AWS-account, zonder extra inloggegevens of aparte facturering. De samenwerking gaat terug tot 2023, toen Amazon voor het eerst $4 miljard investeerde en AWS de primaire cloudprovider van Anthropic werd. De uitrol van Claude strekt zich inmiddels uit naar Azië en Europa.