Nieuwe Cloudflare-storing treft onder meer LinkedIn en IKEA

Cloudflare had opnieuw te maken met een storing, waardoor prominente websites onderuit gingen. Een oplossing lijkt te zijn gevonden, maar de DNS-provider houdt in de gaten of dit naar behoren werkt. Bij een recente grote storing bleek dat een dergelijke fix niet permanent de verbinding herstelde.

Cloudflare spreekt van problemen rondom de Cloudflare Dashboard en gerelateerde API’s. Bij de eerdere urenlange storing afgelopen maand bleek op basis van nader onderzoek dat het Bot Management-systeem een te groot updatebestand ontving. Dit werd elke vijf minuten ververst, waardoor de problemen wereldwijd erger werden naarmate meer nodes de update ontvingen.

Deze keer vielen veel minder websites uit, maar LinkedIn, IKEA en wijzelf waren in ieder geval getroffen.

Tijdelijk probleem

De foutmelding is inmiddels verdwenen van de statuspagina van Cloudflare. Het lijkt er dus op dat deze storing van korte duur was. Tegelijkertijd is er sprake van regulier onderhoud in verschillende Amerikaanse regio’s.

Desondanks blijven we bij dergelijke internetproblemen voorzichtig over de verdere gevolgen, zeker omdat de vorige grote storing aanvankelijk kortstondig leek. Websites waren soms wel, soms niet beschikbaar, en na een tijdje vielen alle websites die gebruikmaakten van Cloudflare’s Bot Management-systeem stil. Dat gebeurde echter pas geruime tijd na de eerste meldingen van de storing.

Lees hier over de grote Cloudflare-storing en wat er precies misging.