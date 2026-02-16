Glasvezel wordt nog dunner: Prysmian bereikt 160 micron

Prysmian heeft een nieuwe singlemode glasvezel gepresenteerd met een coatingdiameter van 160 micron. Volgens het bedrijf is dit de eerste buigtolerante vezel van dit formaat die commercieel beschikbaar komt.

De ontwikkeling is gericht op verdere miniaturisering van glasvezelkabels, zodat meer vezels kunnen worden ondergebracht in dezelfde fysieke ruimte.

Door de kleinere diameter kunnen kabels met een hogere vezeldichtheid worden ontworpen. Dat is met name relevant voor omgevingen waar de beschikbare ruimte beperkt is, zoals ondergrondse leidingen, gebouwen en datacenters. Dunnere kabels maken het mogelijk om bestaande infrastructuur efficiënter te benutten en uitbreiding uit te voeren zonder ingrijpende civiele werkzaamheden.

De nieuwe vezel is gebaseerd op de BendBrightXS-technologie van Prysmian. Volgens het R&D-team maakt deze technologie het mogelijk om de afmetingen van kabels aanzienlijk te verkleinen, terwijl de buigprestaties behouden blijven. Kabelontwerpers krijgen daarmee meer vrijheid om compacte ontwerpen te realiseren met een hogere vezelconcentratie dan tot nu toe gebruikelijk was.

Ondanks de dunnere coating blijft de glasdiameter 125 micron, gelijk aan die van conventionele singlemode vezels. Het dwarsdoorsnedeoppervlak van de vezel is daarmee meer dan de helft kleiner dan bij de gangbare 250 micron-variant. De vezel voldoet aan de internationale ITU-T-standaarden G.652 en G.657.A2 en is compatibel met bestaande singlemode glasvezels. Voor de mechanische bescherming en buigongevoeligheid wordt gebruikgemaakt van het ColorLockXS-coatingsysteem.

Verdichting van netwerken

De introductie past binnen de bredere R&D-strategie van Prysmian, die gericht is op het ondersteunen van groeiende bandbreedtebehoeften en verdere verdichting van netwerken. Naarmate dataverkeer blijft toenemen en netwerken complexer worden, neemt de vraag toe naar kabeloplossingen die zowel compact als betrouwbaar zijn.

In Nederland speelt dit vraagstuk nadrukkelijk. Netwerkbeheerders moeten in dichtbebouwde gebieden en binnen bestaande ductsystemen steeds meer glasvezels kwijt. De beschikbare ruimte in ondergrondse infrastructuur is vaak al maximaal benut, terwijl de vraag naar capaciteit blijft groeien door datacenterverbindingen, glasvezeluitrol en mobiele netwerken zoals 5G.

Volgens Prysmian biedt de 160 micron-vezel Nederlandse operators extra flexibiliteit binnen hun huidige infrastructuur. Door meer vezels in bestaande leidingen onder te brengen, kunnen netwerken worden uitgebreid zonder grootschalige aanpassingen, wat met name bij renovatie- en verdichtingsprojecten een praktisch voordeel kan opleveren.