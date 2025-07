Tesla sluit megadeal met Samsung voor chipproductie

Tesla en Samsung Electronics hebben een overeenkomst gesloten waarbij Samsung voor 16,5 miljard dollar aan chips zal leveren aan de Amerikaanse autofabrikant. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling en productie van Tesla’s volgende generatie AI-chips.

Het project vormt een belangrijke stap voor Samsung om zijn foundry-divisie, die al geruime tijd verlies lijdt, nieuw leven in te blazen. Dat melden onder meer Reuters en CNBC in afzonderlijke artikelen.

De chips zullen worden geproduceerd in Samsungs nieuwe fabriek in Texas. Deze locatie wordt specifiek ingezet voor de productie van Tesla’s AI6-chip, die onderdeel is van de toekomstige Full Self-Driving-technologie van het bedrijf.

Hoewel er nog geen exacte startdatum is voor de productie van de AI6-chip, liet Musk eerder weten dat de productie van de A15-chip eind 2026 van start gaat. Het ligt voor de hand dat de AI6 daarop volgt. Op dit moment produceert Samsung al Tesla’s A14-chip, terwijl de productie van de AI5-chip wordt verzorgd door TSMC, eerst in Taiwan en later in Arizona.

De deal kan bijdragen aan het herstarten van Samsungs project in Taylor, Texas, dat tot nu toe vertraging opliep en geen grote klanten wist aan te trekken.

Nieuwe hoop voor foundry-tak

Met deze stap probeert Samsung zijn foundry-activiteiten nieuw leven in te blazen. Deze divisie, die chips produceert in opdracht van externe klanten, is strategisch belangrijk voor het bedrijf, zeker nu het marktaandeel ruimschoots wordt overtroffen door concurrent TSMC. Die laatste heeft een aanzienlijk groter aandeel in de wereldwijde markt voor contractproductie van chips.

De samenwerking met Tesla moet Samsung helpen zijn marktaandeel te vergroten en de verliezen terug te dringen. Volgens analisten leed het bedrijf in de eerste helft van dit jaar meer dan 5 biljoen won verlies op de foundry-tak. De achterstand op rivalen als TSMC en SK Hynix, vooral op het gebied van AI-chips, heeft zwaar gewogen op Samsungs prestaties.

Of de deal verband houdt met bredere handelsgesprekken tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten is nog onduidelijk. Wel staat vast dat Samsung onder toenemende druk staat om zijn positie in de chipindustrie te versterken, temidden van technologische uitdagingen en felle concurrentie van marktleiders als TSMC.