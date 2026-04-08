Intel sluit aan bij AI-chipproject Terafab van Musk

Intel gaat samenwerken met SpaceX en Tesla aan een ambitieus chipproject dat gericht is op kunstmatige intelligentie en robotica. Het initiatief, bekend als Terafab, moet de technologische basis vormen voor zowel humanoïde robots als grootschalige datacenters.

Dat meldt Reuters. Het project is onderdeel van een bredere strategie van Elon Musk om eigen chipproductie op te zetten. Eerder maakte hij al bekend dat Tesla werkt aan een grootschalige fabriek voor AI-chips om autonome voertuigen en robots aan te sturen. De samenwerking met Intel geeft dat plan extra slagkracht, doordat Intel beschikt over geavanceerde productiecapaciteiten en ervaring in halfgeleiderontwikkeling.

Intel zet in op fundamentele vernieuwing

Volgens Intel moet Terafab uiteindelijk een enorme hoeveelheid rekenkracht leveren, met als doel om toekomstige toepassingen in AI en robotica mogelijk te maken. Binnen het project wordt gewerkt aan een nieuwe manier van chipproductie, waarbij logica, geheugen en packaging nauwer geïntegreerd worden. De topman van Intel benadrukte dat de sector behoefte heeft aan fundamentele vernieuwing en dat dit initiatief daarin een belangrijke rol kan spelen.

De plannen van Musk reiken verder dan alleen aardse toepassingen. In Austin, Texas, moeten twee nieuwe chipfabrieken verrijzen. Eén daarvan zal zich richten op toepassingen in voertuigen en humanoïde robots, terwijl de andere bedoeld is voor datacenters die in de ruimte ingezet kunnen worden. Daarmee probeert Musk zijn bedrijven technologisch onafhankelijker te maken en tegelijkertijd nieuwe markten te openen.

Voor Intel komt de samenwerking op een strategisch moment. Het bedrijf werkt al enige tijd aan een herstel na tegenvallende prestaties in de AI-sector. De vraag naar chips neemt weer toe en de financiële resultaten laten voorzichtig herstel zien. Analisten beschouwen de samenwerking met Tesla als een belangrijk signaal dat Intel opnieuw in staat is om grote klanten aan zich te binden voor complexe projecten.

Onder leiding van CEO Lip-Bu Tan (foto) voert Intel een ingrijpende herstructurering door. Daarbij worden kosten teruggebracht en onderdelen verkocht om de financiële positie te versterken. Tegelijkertijd ontvangt het bedrijf aanzienlijke investeringen, onder meer van Nvidia en de Amerikaanse overheid, die inmiddels een grote aandeelhouder is geworden.