NorthC komt in handen van investeerder Antin

Antin Infrastructure Partners neemt het Nederlandse NorthC Datacenters over van DWS en andere minderheidsaandeelhouders.

De datacenteroperator, gevestigd in Amsterdam, beheert 25 colocatielocaties in Nederland, Duitsland en Zwitserland en beschikt over meer dan 140 MW aan zekergestelde netcapaciteit om toekomstige groei te ondersteunen. De overname vindt plaats via het vijfde Flagship-fonds van Antin en wordt in de eerste helft van 2026 verwacht, na afronding van de benodigde toezichthoudende trajecten.

DWS, de verkopende partij, is een Duitse vermogensbeheerder die onderdeel is van Deutsche Bank. Het bedrijf investeert via zijn infrastructuurdivisie in sectoren zoals energie, netwerken en datacenters. NorthC maakte sinds 2019 deel uit van die portefeuille, het jaar waarin het bedrijf ontstond door de fusie van twee Nederlandse datacenteroperators.

Antin is een Europese infrastructuurinvesteerder met kantoren in Parijs, Londen en New York. Het bedrijf richt zich op investeringen in sectoren zoals digitale infrastructuur, energie, transport en sociale voorzieningen. In het digitale domein investeerde Antin eerder in datacenter- en connectiviteitsbedrijven in verschillende Europese landen, waaronder een regionaal datacenterplatform in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee heeft het bedrijf ervaring opgedaan in het opschalen van colocatie- en netwerkdiensten binnen gereguleerde en competitieve markten.

NorthC groeide sterk

Sinds de vorming van NorthC in 2019 heeft de organisatie zijn positie in Noordwest-Europa aanzienlijk versterkt. Onder leiding van CEO Alexandra Schless breidde het bedrijf uit naar Duitsland en Zwitserland en kwam er groei via zowel nieuwe locaties als gerichte overnames. NorthC bedient inmiddels meer dan 1.600 klanten in sectoren als cloud- en IT-diensten, telecom, overheid, financiële dienstverlening, industrie, transport en zorg.

Antin ziet ruimte voor verdere groei in de colocatiemarkt, onder meer door toenemende IT-uitbesteding, bredere cloudadoptie en de stijgende behoefte aan dataverwerking. De investeerder geeft aan dat NorthC binnen dit speelveld mogelijkheden heeft om zijn positie te versterken en verwacht dat de onderneming met aanvullende ondersteuning verdere stappen kan zetten.

DWS noemt NorthC een bedrijf dat de afgelopen jaren een stevige positie in de Benelux en de DACH-regio heeft opgebouwd en ziet ook op langere termijn een duidelijke rol voor colocatie-infrastructuur binnen de digitale economie. Volgens de investeerder beschikt NorthC over een fundament waarop verder gebouwd kan worden onder nieuwe eigenaar.

Schless geeft aan dat de samenwerking met DWS het bedrijf in staat stelde om te groeien. Ook zegt ze dat de overstap naar Antin nieuwe mogelijkheden biedt voor de volgende ontwikkelingsfase. Zij wijst daarbij op de ervaring van Antin met digitale infrastructuur en bedrijfsontwikkeling.

Evercore en Torch Partners traden op als financiële adviseurs voor NorthC, met Latham & Watkins als juridisch adviseur. Guggenheim Securities en de kantoren Clifford Chance en Simpson Thacher & Bartlett adviseerden Antin.