NorthC bouwt zesde datacenter in Zwitserland

NorthC Group start in het eerste kwartaal van dit jaar met de bouw van een nieuw datacenter in Genève. De faciliteit krijgt een capaciteit van 4,5MW en wordt speciaal voorbereid op AI-workloads met direct-to-chip vloeistofkoeling. Het wordt het zesde datacenter van de organisatie in Zwitserland.

Het nieuwe datacenter verrijst op The Hive campus, een technologiepark net buiten Genève. NorthC levert de totale IT-capaciteit van 4,5MW in fases van 1,5MW op. De eerste fase moet naar verwachting in het tweede kwartaal van 2028 gereed zijn. Het datacenter krijgt een totale oppervlakte van 5.400 vierkante meter.

De locatie is strategisch gekozen. “Genève is een belangrijke commerciële en economische hub in Zwitserland, naast de regio’s Basel en Zürich”, zegt CEO Alexandra Schless. “De vraag naar digitale diensten en daarmee naar datacentercapaciteit, groeit hier snel.” Ook de nabijheid van onderzoekscentrum CERN biedt volgens haar kansen voor samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Duurzaamheid en AI-gereedheid

Bij de bouw zet NorthC in op duurzaamheid. Het datacenter draait op 100 procent groene stroom en het koelsysteem verbruikt geen water. Noodstroomgeneratoren gebruiken HVO100-brandstof in plaats van diesel. HVO100 wordt geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige oliën en afvalvetten.

Het datacenter wordt voorbereid op veeleisende toepassingen. Door middel van direct-to-chip (D2C) vloeistofkoeling ondersteunt de faciliteit AI-Inference en High Performance Computing. Deze koeltechniek voert warmte van computerchips efficiënter af dan traditionele methoden. AI en high-density workloads zijn belangrijke drijfveren achter de expansie van de Zwitserse datacentermarkt.

Modulair ontwerp en warmte-uitwisseling

NorthC bouwt het datacenter volgens een standaard modulair ontwerp. Extra modules worden toegevoegd zodra er meer capaciteit nodig is. Dit zorgt voor efficiënter energieverbruik en snellere opschaling. Het datacenter krijgt een directe dataverbinding met de andere NorthC-locaties in Zwitserland, zodat klanten in verschillende regio’s gemakkelijk toegang krijgen tot diensten.

Net als vrijwel alle NorthC-datacenters wordt ook deze locatie geschikt gemaakt voor het uitwisselen van restwarmte. Op The Hive campus worden hiermee andere gebouwen verwarmd. Ook komt er een voorbereiding voor eventuele aansluiting op het stadsverwarmingsnet van het plaatselijke energiebedrijf.

Met dit zesde datacenter verstevigt NorthC zijn positie in Noordwest-Europa. De organisatie beschikt al over datacenters in Biel, Winterthur, Münchenstein en een nog te realiseren locatie in Arlesheim.