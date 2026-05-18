Samsung probeert grootste staking ooit af te wenden

Samsung Electronics probeert op het laatste moment een grootschalige staking onder personeel van zijn chipactiviteiten te voorkomen. Vakbonden en directie zijn maandag opnieuw met elkaar in gesprek gegaan nadat eerdere onderhandelingen over salarissen en bonussen waren vastgelopen.

De dreiging van een langdurige werkonderbreking zorgt voor nervositeit in Zuid-Korea en binnen de internationale technologiesector, meldt Reuters.

De bonden dreigen vanaf donderdag achttien dagen het werk neer te leggen. Daarbij zouden meer dan 45.000 werknemers betrokken kunnen zijn. Dat maakt het mogelijk de grootste staking uit de geschiedenis van Samsung Electronics.

Chiptekorten vergroten spanning

De situatie speelt op een moment dat de vraag naar geheugenchips uitzonderlijk hoog is. Vooral de groei van AI-datacenters en AI-systemen heeft geleid tot grote vraag naar geheugencomponenten voor servers, laptops en smartphones. Samsung behoort samen met concurrenten als SK hynix tot de belangrijkste leveranciers van deze chips.

Volgens Zuid-Koreaanse media waarschuwen zowel de overheid als klanten van Samsung voor mogelijke verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Binnen de Zuid-Koreaanse economie speelt Samsung bovendien een sleutelrol. Het bedrijf vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de totale export van het land.

Kort voor de nieuwe onderhandelingsronde kreeg Samsung steun van de rechter. Een Zuid-Koreaanse rechtbank bepaalde dat een eventuele staking de productie niet volledig mag ontregelen. De vakbonden moeten ervoor zorgen dat veiligheidsprocessen en kwaliteitscontroles blijven functioneren. Ook mag productieapparatuur of materiaal geen schade oplopen.

Wanneer bonden zich niet aan die voorwaarden houden, riskeren zij boetes van omgerekend ongeveer 67.000 euro per dag. Vakbondsleiders kunnen daarnaast afzonderlijk financieel aansprakelijk worden gesteld. De uitspraak werd positief ontvangen door beleggers. Het aandeel Samsung Electronics steeg maandag fors op de beurs in Seoul.

Overheid vreest economische schade

De Zuid-Koreaanse regering volgt de situatie nauwgezet. President Lee Jae Myung benadrukte maandag dat zowel werknemersrechten als de positie van bedrijven beschermd moeten worden. Volgens hem verdienen werknemers een eerlijke vergoeding, maar moeten ook aandeelhouders en investeerders worden meegewogen.

Premier Kim Min-seok liet eerder weten dat de overheid desnoods verplichte arbitrage kan inzetten om een staking te voorkomen. Daarmee zouden werkonderbrekingen tijdelijk verboden kunnen worden terwijl onderhandelingen doorgaan. De vakbonden tonen zich vooralsnog weinig toegeeflijk. Zij stellen dat druk vanuit de overheid of rechtbank geen reden is om af te zien van acties wanneer Samsung geen beter loonvoorstel op tafel legt.

Volgens lokale berichtgeving hebben leidinggevenden binnen Samsungs chipdivisie intern gewaarschuwd voor de gevolgen van een langdurige staking. Grote klanten, waaronder NVIDIA, zouden bezorgd zijn over mogelijke kwaliteitsproblemen of vertragingen bij leveringen wanneer productieprocessen onder druk komen te staan.