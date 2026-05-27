EU reserveert twee derde satellietspectrum voor Europese bedrijven

De Europese Commissie wil twee derde van het toekomstige mobiele satellietspectrum reserveren voor Europese bedrijven. Het resterende deel zou beschikbaar komen voor niet-Europese partijen als Starlink en Amazon.

Dat stellen bronnen van Reuters. Het spectrum stelt mobiele apparaten en voertuigen in staat om naadloos te communiceren, ook op afgelegen locaties. Naast Europese bedrijven kunnen ook partijen uit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen een licentie aanvragen.

De huidige licenties van de Amerikaanse bedrijven Viasat en EchoStar lopen in mei 2027 af. De Europese Commissie grijpt dit moment aan om de toewijzing van mobiel satellietspectrum opnieuw te bepalen, terwijl de EU tegelijkertijd de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie wil verminderen.

Interne discussie over uitsluiting

Niet alle commissarissen zijn het eens over de aanpak. Een van hen wil het volledige spectrum exclusief reserveren voor Europese bedrijven. Dat standpunt botst met dat van EU-techcommissaris Henna Virkkunen, die geen enkel bedrijf wil uitsluiten. Volgens één van de bronnen zal Virkkunen dit argument naar alle waarschijnlijkheid winnen.

Commissiewoordvoerder Thomas Regnier omschreef satellietconnectiviteit als iets dat gelijkstaat aan veerkracht, veiligheid en capaciteit in de huidige geopolitieke context. “Satellietconnectiviteit is een belangrijk onderdeel van onze technologische soevereiniteit, onze veiligheid en onze defensie, zoals ook benadrukt door IRIS2”, aldus Regnier.

Een van de partijen die spectrum wil ontvangen is IRIS2, het Europese meerbaanssysteem met 290 satellieten dat de Commissie nadrukkelijk presenteert als antwoord op Starlink. Het programma werd vastgelegd via een twaalfjaarige concessie ter waarde van 10,6 miljard euro, gegund aan het SpaceRISE-consortium van Eutelsat, SES en Hispasat. De constellatie bestaat uit 264 satellieten in lage baan en 18 in middelhoge baan.

