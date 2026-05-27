Windows Server 2016 faalt in vinden domain controller

Microsoft bevestigt een bekend probleem in de mei 2026-securityupdate voor Windows Server 2016. Op systemen met een hostnaam van precies 15 tekens mislukken domain controller (DC) lookups na installatie van de update. Een oplossing of tijdlijn is er nog niet.

Bij DC-lookups zoekt een computer naar een beschikbare DC om daar verbinding mee te maken. De fout vindt alleen plaats op servers waarvan de hostnaam exact 15 tekens lang is. Één teken meer of minder maakt al het verschil: hostnames van 14 of 16 tekens zijn niet getroffen.

Concreet retourneren DCLocator-calls in deze situatie de foutcode ERROR_INVALID_PARAMETER. Microsoft omschrijft het probleem als volgt: “When the hostname is 15 characters long, DCLocator calls (for example, using nltest /dsgetdc:<domain> /pdc) will return ERROR_INVALID_PARAMETER, preventing applications and administrative tools from locating a domain controller.”

Beheerders met een getroffen systeem kunnen daardoor ook problemen ondervinden bij DFS Namespace-beheer en andere admin-taken die afhankelijk zijn van DC-toegang. Microsoft geeft aan de oorzaak te onderzoeken, maar heeft nog geen tijdlijn voor een fix bekendgemaakt.

Patroon van recente Windows Server-problemen

Dit is niet de eerste keer dat Microsoft onlangs een Windows Server-probleem moest erkennen. Vorige maand bracht het bedrijf spoednoodupdates uit na reboot-problemen op Windows Server. Daarnaast was er Windows Server 2025 dat na een herstart contact verloor met de DC. Daarnaast bevestigde Microsoft Windows Update-fouten na de januari 2026-preview-updates in beperkte netwerkomgevingen, en problemen met Windows 11-securityupdates door onvoldoende ruimte op de EFI System Partition.

In april loste Microsoft ook een bug op waarbij Windows Server 2019- en 2022-systemen onbedoeld werden bijgewerkt naar Windows Server 2025. Die fout speelde al sinds september 2024.

Windows Server 2016 bereikte het einde van de mainstream-ondersteuning in januari 2022. Microsoft verlengde de extended support met vijf jaar, zodat klanten meer tijd hebben voor migratie naar een nieuwere versie. De extended support loopt daarmee door tot januari 2027.