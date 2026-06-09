DataCore garandeert vaste prijzen en levering van enterprise storage

DataCore introduceert het ‘Buy with Confidence’-programma om enterprise storage-klanten te beschermen tegen prijsvolatiliteit en leveringsproblemen. Via langlopende OEM-samenwerkingen garandeert het bedrijf vaste prijzen van offerte tot levering en betrouwbare levertijden. Het programma richt zich op organisaties van alle groottes die bedrijfskritische infrastructuur plannen in een markt die steeds onvoorspelbaarder wordt.

De markt voor enterprise storage staat onder aanhoudende druk. Enterprise SSD-prijzen stegen tussen het tweede kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026 met 257 procent. Sommige enterprise SSD-modellen werden in een jaar meer dan 400 procent duurder door de verkrapping op de NAND-markt.

DataCore speelt met een nieuw programma in op die realiteit. Het ‘Buy with Confidence’-programma combineert vaste prijzen met gegarandeerde hardwarebeschikbaarheid via langlopende OEM-samenwerkingen. Klanten weten daarmee vooraf wat ze betalen en wanneer de hardware geleverd wordt.

Dat is niet vanzelfsprekend in de huidige markt. Door AI is de vraag naar NAND, SSD’s en HDD’s hoog, terwijl het aanbod achterblijft. Langere levertijden worden steeds meer de norm.

Wat het programma biedt

Met ‘Buy with Confidence’ wil DataCore infrastructuurlevering omzetten van een marktafhankelijk model naar een gecontroleerd proces. Het programma omvat vier concrete elementen: gegarandeerde beschikbaarheid via OEM-relaties, vaste prijzen van offerte tot levering, gefaseerde hardwarereservering om vertragingen te minimaliseren en voorspelbare levertijden ook in uitdagende marktomstandigheden.

Het programma strekt zich uit over het volledige DataCore-portfolio. Block-, file- en object storage vallen eronder, maar ook ondersteunde workloads als bedrijfscontinuïteit, cyberweerbaarheid, hyperconverged infrastructure, high-performance computing, langdurige dataretentie en mediaworkflows.

Tom Cordiner, Chief Revenue Officer bij DataCore, licht de aanleiding toe: “De industrie vraagt klanten steeds vaker om volatiliteit als de nieuwe norm te accepteren, maar wij vinden dat organisaties zich daar niet bij hoeven neer te leggen. Met ons ‘Buy with Confidence’-programma blijven prijzen en planningen consistent, waardoor klanten met vertrouwen kunnen plannen en uitvoeren zonder verstoring.”

Tip: DataCore zet vrijheid, bescherming en langdurig data bewaren centraal