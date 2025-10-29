Pure Storage en Cisco onthullen FlashStack voor enterprise AI

Pure Storage en Cisco komen met een nieuwe FlashStack Cisco Validated Design voor AI-implementaties. De oplossing moet organisaties helpen om van AI-pilots naar volledige productieomgevingen te gaan. FlashBlade//S voor data en Cisco UCS C845a voor compute vormen de basis.

Veel organisaties focussen bij AI vooral op GPU’s en rekenkracht. Dat is een misvatting, stelt Maciej Kranz, General Manager Enterprise bij Pure Storage. “Zonder betrouwbare data bereikt het model nooit zijn potentieel”, zegt hij. De samenwerking met Cisco en Nvidia moet die databarrières wegnemen.

De nieuwe FlashStack CVD richt zich op meer dan alleen hardware valideren. Het gaat om het orkestreren van alle RAG-elementen tot een AI-ready infrastructuur. Volgens Jeremy Foster, SVP en GM bij Cisco Compute, vermindert dit de complexiteit en risico’s voor organisaties die data in strategische inzichten willen omzetten.

Voor veel bedrijven is de stap van pilot naar productie een uitdaging. Gefragmenteerde data-architecturen en beperkte zichtbaarheid zorgen ervoor dat zelfs krachtige modellen vastlopen. Pure Storage en Cisco pakken deze problemen aan met een gevalideerde oplossing die gestructureerde en ongestructureerde data toegankelijk maakt voor AI-workflows.

FlashBlade en Portworx als datalaag

De oplossing draait op Pure Storage’s Enterprise Data Cloud-architectuur. FlashBlade//S levert hoogwaardige datatoegang, gelijktijdigheid en energie-efficiëntie. Portworx zorgt voor persistente, draagbare en beschermde data in Kubernetes-gebaseerde AI-omgevingen.

AI-teams kunnen zich hierdoor concentreren op innovatie in plaats van infrastructuurbeheer. De kern van de samenwerking bestaat uit drie componenten: FlashBlade//S voor data-management op enterprise-niveau, Cisco UCS C845a servers met Nvidia RTX PRO 6000 GPU’s en Nvidia AI Enterprise software.

Deze technologieën vormen samen de basis voor een enterprise AI-fabriek. De architectuur ondersteunt verschillende toepassingen zoals RAG, agentic AI, semantisch zoeken, video-analyse en codegeneratie. Cisco investeert stevig in AI-infrastructuur met nieuwe producten.

Schalen zonder complexiteit

AI-workloads vragen naadloze integratie tussen compute, storage en networking. De FlashStack CVD integreert Cisco’s Nexus 9000-series networking voor een low-latency fabric. Telemetrie, adaptieve routing en per-packet load balancing zorgen voor efficiënte datastromen tussen GPU’s, storage en compute.

Via Cisco NX-OS en Nexus Dashboard krijgen IT-teams uniforme zichtbaarheid en controle. Ze behouden enterprise-grade security terwijl ze de unieke eisen van AI-native workloads ondersteunen.

Pure Storage en Cisco bouwen voort op een basis van meer dan 5.000 bestaande FlashStack-klanten. De nieuwe CVD combineert GPU-versnelde compute, Nexus Switching, Nvidia AI Enterprise software en Pure Storage’s unified data platform. Bedrijven krijgen een productieklare route van pilot naar volledige implementatie, zonder losse systemen aan elkaar te moeten knopen.

De oplossing richt zich op data-intensieve, gereguleerde sectoren die de volgende golf van AI-adoptie leiden. Met de focus op prestaties, betrouwbaarheid en governance moet FlashStack organisaties helpen om AI daadwerkelijk in productie te krijgen.

Cisco ontwikkelt ook met Pure-concurrent NetApp een soortgelijk aanbod, in de vorm van FlexPod. De concurrentie op dit vlak blijft hoog.