Ook Nvidia kiest voor obligaties, wil 20 miljard ophalen

Nvidia gaat voor het eerst in vijf jaar de obligatiemarkt op en wil minimaal 20 miljard dollar ophalen. Het chipbedrijf biedt obligaties aan in zeven looptijden.

Voor het eerst in de periode dat het als AI-speler domineert, betreedt Nvidia de obligatiemarkt. Het chipbedrijf bereidt de verkoop van investment-grade obligaties voor, zo meldt Bloomberg op basis van een anonieme bron. De beoogde opbrengst bedraagt minimaal 20 miljard dollar, fors meer dan de vorige emissie in juni 2021, toen Nvidia 5 miljard dollar ophaalde. Toegegeven: de ambities, ruim een jaar voor de opkomst van generatieve AI, waren destijds een stuk kleiner dan tegenwoordig.

De obligaties worden aangeboden in zeven verschillende looptijden, variërend van twee tot dertig jaar. Voor de langstlopende obligaties hanteert het bedrijf een spread van circa 0,9 procentpunt boven de Amerikaanse staatsobligatierente. Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley begeleiden gezamenlijk de uitgifte. De opbrengsten gaan naar verschillende uitgaven, waaronder de aflossing en herfinanciering van bestaande schulden.

Techsector leent massaal voor AI-infrastructuur

Nvidia voegt zich met deze stap bij een steeds groter wordende groep hyperscalers en andere techbedrijven. Deze partijen lenen geld in een hoog tempo om hun AI-infrastructuur te financieren. Alphabet en Amazon halen bijvoorbeeld tevens via obligatiemarkten honderden miljarden dollars op.

Volgens recente cijfers gaven de vijf grootste AI-techbedrijven in 2025 samen 108 miljard dollar aan obligaties uit. De verwachte kapitaaluitgaven in de sector stijgen voor alleen dit kalenderjaar naar circa 660 miljard dollar, een jaarlijkse groei van bijna 75 procent. Investeerders blijven gretig afnemer van dit soort schuldpapieren.

Nieuwe dimensie

Daar waar Google en Amazon afnemers zijn van zowel Nvidia-chips als klanten van TSMC of Intel voor de fabricage op basis van hun eigen chipontwerpen, is de situatie voor Nvidia iets anders. Het bedrijf kent bruto marges van bijna 75 procent en een kwartaalomzet van ruim 80 miljard dollar in Q1 2026. Zelfs die bedragen zijn niet genoeg om de beoogde uitgaven voor verdere capaciteitsgroei te betalen, zo lijkt het.

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