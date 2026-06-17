Microsoft trekt zich terug van Oracle-miljardendeal wegens compliance-probleem

Microsoft wilde cloudcapaciteit afnemen bij Oracle voor meer dan 3 miljard dollar, maar de deal zou zijn afgeketst vanwege ontbrekende compliance-controles bij OCI. De cloud van Oracle beschikt niet over FedRAMP-certificering, een vereiste voor het verwerken van gegevens van de Amerikaanse overheid. Oracle was niet bereid om het framework toe te voegen, zo vertelden bronnen aan Business Insider.

Microsoft is „overal op zoek naar capaciteit”, aldus een bron die op de hoogte is van de zaak. Die zoektocht bracht het bedrijf onlangs bij Oracle terecht. De gesprekken draaiden om het verplaatsen van een deel van de Microsoft-workloads naar Oracle Cloud Infrastructure (OCI), maar de onderhandelingen liepen vast voordat er een overeenkomst werd ondertekend.

Het knelpunt was FedRAMP, het Federal Risk and Authorization Management Program. Dit securityframework certificeert dat clouddiensten veilig genoeg zijn om data van de Amerikaanse overheid te verwerken. De public cloud van Oracle beschikt niet over deze certificering en volgens een bron was Oracle niet bereid deze toe te voegen. Een leidinggevende van Oracle stelde afzonderlijk dat het toevoegen van FedRAMP aan OCI een enorme technische onderneming was geweest.

Capaciteitstekort leidt tot ongebruikelijke allianties

Microsoft heeft zijn kapitaaluitgaven voor het kalenderjaar 2026 op 190 miljard dollar geschat, grotendeels gedreven door de uitbreiding van datacenters. Toch blijft de vraag naar AI-diensten de beschikbare infrastructuur overstijgen. Microsoft heeft zich al tot AWS gewend om het vraagoverschot voor GitHub op te vangen, na storingen die de beperkingen van de bestaande infrastructuur blootlegden.

Microsoft is ook lang niet de enige die dergelijke deals nastreeft. Het blijft zoeken naar voldoende capaciteit, zelfs bij de partijen die het zelf leveren. Google kondigde bijvoorbeeld onlangs aan dat het SpaceX vanaf oktober dit jaar tot en met juni 2029 maandelijks 920 miljoen dollar zal betalen voor AI-rekencapaciteit. Die overeenkomst kwam tot stand slechts twee maanden nadat GCP zelf veel AI-capaciteit verkocht aan Anthropic. Ondertussen heeft OpenAI een overeenkomst van 300 miljard dollar gesloten met Oracle voor AI-infrastructuur, een vijfjarige regeling die in 2027 van start gaat.

Oracle en Microsoft blijven officiële partners

Oracle betwistte overigens het bericht over Microsoft. “De details die in het artikel worden genoemd, zijn onjuist”, aldus een woordvoerder van Oracle. “Microsoft is zowel een OCI-partner als een klant. We hebben een uiterst samenwerkingsgericht en vruchtbaar partnerschap, waarin we vaak bespreken hoe we onze lopende samenwerking kunnen uitbreiden.” Microsoft weigerde commentaar te geven.

De clouds van zowel Amazon als Google beschikken over FedRAMP-certificering, een voordeel of vereiste voor gereguleerde workloads. Microsoft evalueert nog steeds de mogelijkheden om capaciteit te huren bij andere hyperscalers, aldus bronnen.