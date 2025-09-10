OpenAI sluit historisch deal van 300 miljard met Oracle

OpenAI heeft een ongekend contract van 300 miljard dollar (256 miljard euro) getekend met Oracle voor computing power over vijf jaar. De deal, met een vereiste capaciteit van 4,5 gigawatts, behoort tot de grootste cloud-contracten ooit.

Het aandeel Oracle schoot met maar liefst 43 procent omhoog nadat het bedrijf bij de kwartaalcijfers bekendmaakte contracten ter waarde van 317 miljard dollar te hebben afgesloten met drie klanten. Oprichter Larry Ellison zag zijn vermogen daardoor met meer dan 100 miljard dollar toenemen tot bijna 400 miljard dollar, waardoor hij in de buurt komt van Elon Musk als rijkste persoon ter wereld.

De overeenkomst start in 2027 en loopt vijf jaar. Voor OpenAI, dat momenteel een jaaromzet van ongeveer 10 miljard dollar heeft, betekent het contract een jaarlijkse uitgave van gemiddeld 60 miljard dollar. De deal vereist 4,5 gigawatts stroomcapaciteit, vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer vier miljoen huishoudens.

Oracle concentreert daarmee een groot deel van zijn toekomstige inkomsten op één klant. Daarnaast moet Oracle waarschijnlijk schulden aangaan voor de benodigde AI-chips.

Uitdagingen voor OpenAI

Het contract tussen OpenAI en Oracle betreft een ongekende investering in AI-datacenterinfrastructuur. CEO Sam Altman kampt met een constante tekort aan rekenkracht, wat de uitrol van nieuwe producten belemmert. OpenAI verloor volgens eerdere berichten 44 miljard dollar voordat het in 2029 winst verwacht te maken.

Het bedrijf probeert zijn afhankelijkheid van Microsoft te verminderen na groeiende frustratie over aanbodtekorten. Oracle werkt samen met datacenterbouwer Crusoe aan locaties in Wyoming, Pennsylvania, Texas, Michigan en New Mexico.

