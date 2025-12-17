OpenAI aast op Amazon-investering van 10 miljard

Amazon zou een investering van ongeveer 10 miljard dollar in OpenAI overwegen. De gesprekken zijn volgens Reuters-bronnen “zeer fluïde”, maar zouden de waardering van de ChatGPT-maker op meer dan 500 miljard dollar kunnen brengen.

De mogelijke investering borduurt voort een eerder gesloten deal waarbij OpenAI voor 38 miljard dollar clouddiensten afneemt bij Amazon Web Services (AWS). Die overeenkomst, die loopt tot 2032, geeft OpenAI toegang tot Amazon EC2 UltraServers met honderdduizenden Nvidia-chips.

OpenAI overweegt echter om Amazon’s Trainium-chips te gaan gebruiken voor haar workloads, meldde The Information als eerste. Van de afhankelijkheid van Nvidia probeert elke AI-speler af te komen, waarbij Google tot nu toe de beste kaarten in handen heeft met haar TPU’s als alternatief voor GPU’s voor AI-hardware. Amazon’s Arm-gebaseerde processoren zijn sinds de overname van Annapurna Labs in 2015 steeds relevanter geworden. Zoals Trainium3 en Inferentia laten zien, kan Amazon met dergelijke chips zeer doelgericht voor GenAI-workloads optimaliseren.

Investeerders zijn, zoals Reuters terecht concludeert, ook op hun hoede. Elk mogelijk signaal dat de vraag naar AI afneemt of dat de massale uitgaven niet de verwachte resultaten opleveren, leiden tot grote beursschommelingen.

OpenAI diversifieert cloudpartners

OpenAI heeft de afgelopen maanden zijn infrastructuurpartners uitgebreid. Naast Microsoft, dat al jarenlang de primaire cloudleverancier was, leunt het bedrijf tevens op Google Cloud en Oracle. Ook CoreWeave levert infrastructuur als zogeheten ‘neocloud’, vrijwel volledig gericht op AI.

De strategie is duidelijk: men vermindert de afhankelijkheid van één leverancier en profiteert van eventuele verrassende vooruitgang bij een bepaalde chipproducent. Microsoft blijft wel een belangrijke partner, ook al heeft het nog geen relevante AI-chip voor OpenAI in huis buiten ingekochte Nvidia-chips. De techreus heeft een belang van 27 procent in OpenAI en beschikt over het exclusieve recht om OpenAI-modellen aan zijn cloudklanten te verkopen. Daartegenover staat dat Microsoft zelf ook nog geen toonaangevend AI-model zelf heeft gebouwd, enkel kleine ‘SLM’s’, een categorie aan modellen die nog niet helemaal doorontwikkeld lijken te zijn en veel last ondervinden van de beperkte precisie.

Financiering onder druk

OpenAI kampt met hoge kosten en zou een geldinjectie als die van Amazon hard nodig hebben. Het bedrijf gaf in 2024 naar schatting 9 miljard dollar uit terwijl het 5 miljard dollar verlies leed. De infrastructuur voor het trainen en draaien van AI-modellen blijft buitengewoon kostbaar. Daarbovenop lijkt OpenAI ondanks de initiële voorsprong door Google’s aanbod momenteel overklast te worden. De integratie met Google Workspace is iets dat OpenAI niet zelf of via Microsoft 365 heeft bewerkstelligd. Daardoor blijft het een API waar bedrijven zelf iets aan vast moeten knopen, een basaal ChatGPT-abonnement of een kostbare samenwerking met een integratiespecialist. Geen van deze paden is zo simpel als een Gemini-integratie in Google’s werksuite.

Ondanks alle twijfels blijven investeerders bereid om grote bedragen in te leggen. OpenAI bereikte in oktober al een waardering van 500 miljard dollar na een aandelentransactie van 6,6 miljard. Eerder dit jaar sloot het een financieringsronde van 40 miljard dollar af, geleid door SoftBank. De waardering zou met een Amazon-investering dus gelijk blijven.

OpenAI timmert ook aan de weg voor een beursgang. Daarbij zou de waardering tot 1 biljoen dollar moeten komen, zo meldde Reuters in oktober.