De Duitse politie heeft Hydra Market opgerold. 17 miljoen gebruikers en 19.000 verkopers gebruikten het darkweb-forum voor de handel van drugs, data en vervalste documenten.

De Duitse politie nam de servers van Hydra Market in beslag. Daarnaast zijn er 543 bitcoins opgerold (ongeveer 23 miljoen euro). Het forum is offline. De site is in het Russisch, maar de infrastructuur stond in Duitsland. De identiteit van de beheerder(s) is op dit moment onbekend.

Hydra Market bestaat sinds 2015. De 17 miljoen gebruikers en 19.000 verkopers handelden voornamelijk in gestolen data, drugs en vervalste documenten. Navigeer je nu naar het forum, dan vind je een banner die aankondigt dat de site is afgesloten na strafrechtelijk onderzoek.

Hydra Market bitcoin mixer

Hydra Market maakte gebruik van een bitcoin bank mixer. De software anonimiseert bitcoin-transacties, waardoor de opsporing van beheerders en gebruikers wordt bemoeilijkt.

Eind 2021 liet ENISA weten dat bitcoin mixers een van de grootste obstakels én kansen zijn voor het tegengaan van cybercriminaliteit. ENISA pleit voor meer samenwerking tussen cryptocurrency exchanges en autoriteiten.

De Duitse politie deelt weinig tot geen details over het opsporingsproces van Hydra Market.

