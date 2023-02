Pensioenfonds ABP heeft de geldkraan naar de investeerder in Nederlandse startups Inkef dichtgedraaid, schrijft het Financieele Dagblad. De reden achter dit besluit is niet bekendgemaakt. Bronnen spreken van een conflict rondom een prestatiebeloning.

Volgens de bronnen van de zakenkrant heeft de pensioenuitvoerder APG, dat het geld van het ABP beheert, onlangs de geldkraan naar de techinvesteerder dichtgedraaid. Mogelijk vanwege een conflict rondom een prestatiebeloning voor de investeerder.

Inkef stelt in een commentaar aan het FD dat de gesprekken over de prestatiebeloning onderdeel waren van een algemene discussie met het pensioenfonds over de structuur van de techinvesteerder op de langere termijn. De prestatiebeloning zou echter niet de oorzaak zijn geweest van het stoppen van het verstrekken van nieuw kapitaal door het ABP. Over de daadwerkelijke redenen onthouden beide partijen zich van commentaar.

De techinvesteerder is ook bezig geweest om zichzelf te verzelfstandigen en op die manier kapitaal uit andere bronnen te kunnen aanboren. Dit is niet gelukt. Bovendien zou deze wens tot verzelfstandiging ook losstaan van het besluit van het ABP, zo geeft de techinvesteerder aan.

Activiteiten Inkef

Inkef is een techinvesteerder en ontving eerder 500 miljoen euro voor investeringen in de techsector. Bekende bedrijven waarin het heeft geïnvesteerd, zijn onder meer Blendle en Remote. Naast in de techsector, investeert Inkef ook veel in startups voor de gezondheidszorg. De investeerder is ook de grootste aandeelhouder van NPEX, het Amsterdamse beursplatform voor mkb’ers.

De komende jaren kan de investeerder nog met het opgehaalde geld vooruit. Wel geeft het aan dat het niet zeker is dat exits voldoende geld gaat opleveren voor verdere investeringen.

Slecht voor startupinvesteringsklimaat

Het terugtrekken van het grote pensioenfonds uit investeringen in de techsector is opnieuw geen goed nieuws voor de Nederlandse tech startups. Onlangs stelde de Nederlandse belangenbehartiger voor tech startups Techleap.nl al vast dat het aantal investeringen in Nederlandse tech startups, in vergelijking met het buitenland, sterk afneemt.

In een reactie op dit nieuws riep minister van Economische Zaken Adriaansens juist pensioenfondsen en -uitvoerders op meer in Nederlandse tech startups te investeren.

