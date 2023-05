Deze week kondigde Google aan dat sommige Privacy Sandbox-tools vanaf 18 juli 2023 algemeen beschikbaar zullen zijn in Chrome 115. De API’s voor hun oplossing voor cookies van derden zullen in juli beginnen te verschepen, aldus Google.

Sinds de EU haar privacy-gerelateerde GDPR-wet heeft aangenomen, is Google op zoek naar een oplossing om gerichte advertenties te leveren zonder het gebruik van opdringerige cookies van derden. Dat zijn de gegevens die door scripts van derden op websites in de browser van mensen worden geplaatst. Cookies van derden kunnen kwaadaardig zijn omdat ze mensen online kunnen volgen op een manier die eindgebruikers niet weten. Daardoor kunnen ze de verwachtingen inzake privacy schenden.

Anthony Chavez, VP van Privacy Sandbox, lichtte de aanstaande release toe in een aankondiging op privacysandbox.com. “Met deze mijlpaal kunnen ontwikkelaars deze API’s gebruiken om geschaalde, live-traffic tests uit te voeren, terwijl ze zich voorbereiden op het werken zonder cookies van derden”, schreef hij.

Beginnen met een testbasis van 1 procent gebruikers

In Q1 van 2024 is Google van plan cookies van derden af te schaffen voor één procent van de Chrome-gebruikers, kondigt Chavez aan. Dit zal ontwikkelaars ondersteunen bij het uitvoeren van “experimenten in de echte wereld.” Deze moeten de gereedheid en effectiviteit van producten zonder cookies van derden beoordelen, aldus het bedrijf.

Daarnaast introduceert Google in het vierde kwartaal van 2023 de mogelijkheid voor ontwikkelaars om de afschaffing van cookies van derden in Chrome te simuleren voor een configureerbaar percentage van hun gebruikers. Dit maakt door ontwikkelaars gecontroleerde tests mogelijk die kunnen profiteren van hogere niveaus van cookievrij verkeer van derden, aldus Chavez.

Dit is wat er nu wordt verzonden

Google begint met wat zij noemen de “relevantie- en meet-API’s“. Deze omvatten onderwerpen om signalen te genereren voor op interesse gebaseerde reclame zonder cookies van derden. Zo is er Protected Audience, waarmee gebruikers advertenties kunnen selecteren voor remarketing en custom audience use cases. Verder introduceert het Attribution Reporting, dat advertentieklikken of advertentieweergaven correleert met conversies, en Private Aggregation, dat geaggregeerde gegevensrapporten kan genereren met behulp van gegevens van Protected Audience en website-overschrijdende gegevens van Shared Storage. Dit is een aanvullende API die onbeperkte, site-overschrijdende schrijftoegang tot opslag met privacybehoudende leestoegang mogelijk maakt. Tot slot zijn er Fenced Frames voor het veilig insluiten van content op een pagina zonder cross-site gegevens te delen.

