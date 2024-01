Het in datalekken gespecialiseerde Amerikaans advocatenkantoor Orrick, Herrington & Sutcliffe is begin 2023 zelf getroffen door een hack-aanval. Data van honderdduizenden eerdere slachtoffers van een datalek zijn hierbij buitgemaakt. Ondanks dat de feiten al maanden geleden plaatsvonden, is het lek pas recent bekendgemaakt.

Het door een datalek getroffen Orrick, Herrington & Sutcliffe staat in de VS vooral (grote) bedrijven bij die zijn getroffen door een datalek. Bij de cyberaanval werd vooral gevoelige gezondheidsinformatie van ongeveer 637.000 slachtoffers buitgemaakt, zo maakte het eind vorig jaar openbaar. Het internationale advocatenkantoor had deze gevoelige informatie in bezit om de juridische kant van datalekken met de autoriteiten af te handelen voor de slachtoffers.

Datalek via file share

Uit het verslag van het advocatenkantoor blijkt dat in maart al 2023 werd ontdekt dat een hacker het netwerk was binnengedrongen. Darbij had het toegang verkregen tot een file share die bepaalde klantenbestanden bezat.

De hacker had van 28 februari 2023 tot 13 maart 2023, toen het lek werd ontdekt, toegang tot deze bestanden en wist deze te stelen. Het advocatenkantoor nam meteen maatregelen en sindsdien zijn geen verdachte activiteiten meer waargenomen.

Meer specifiek ging het om bestanden van klanten met gezondheidsgegevens van hun eigen klanten. Getroffen bedrijven zijn onder meer de Amerikaanse verzekeringsgigant EyeMed Vision Care, zorgverzekeraars Delta Dental en MultiPlan, gezondheidsspecialist Beacon Health Options en de U.S. Small Business Administration.

Schikking getroffen

Hoewel het advocatenkantoor de meeste getroffen personen al eerder op de hoogte stelde, zijn niet alle betrokkenen hierover tevreden gebleken. Uit het bericht van december 2023 blijkt dat Orrick, Herrington & Sutcliffe met verschillende getroffenen die een class action-klacht hadden ingediend een schikking heeft getroffen.

