Ruim 90 procent Nederlandse webpagina’s faalt toegankelijkheidstest

Het is slecht gesteld met de toegankelijkheid van websites in Europa. Dat is althans de conclusie van een onderzoek van het Belgische adviesbureau Craftzing. Ruim 93 procent van de onderzochte Nederlandse webpagina’s en 94 procent van het Europese totaal faalde een test die kijkt naar bijvoorbeeld het gebruik van contrasten, zichtbare links en alt-attributen bij afbeeldingen.

Het onderzoek betreft de Digital Trust Index dat Craftzing jaarlijks uitvoert. Het bedrijf focust daarbij ieder jaar op een ander thema, deze keer dus de toegankelijkheid van websites. Denk dan aan de moeite die het kost voor slechtzienden, (kleuren)blinden en lichamelijk gehandicapten om websites te benaderen of te lezen.

Een kwart faalt op meerdere onderdelen

Craftzing onderwierp 260.000 homepages van Europese bedrijven en instellingen aan een (geautomatiseerde) test op basis van WCAG-toegankelijkheidseisen opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). Maar liefst 94 procent van alle pagina’s faalde op minstens één onderdeel. Een kwart ging zelfs op meer dan drie onderzochte criteria de mist in.

Grootste struikelblok was voldoende kleurcontrast tussen elementen op de website, zoals teksten en achtergronden. Van de onderzochte pagina’s faalde 71 procent voor dit onderdeel. Een ander veelvoorkomend probleem is een duidelijke omschrijving voor links: op dit onderdeel kwam 63 procent niet door de toetsing. Verder ontbreekt een omschrijvende tekst vaak bij afbeeldingen (33 procent) en soms ook in knoppen (18 procent). Wanneer een link geen tekst bevat maar bijvoorbeeld alleen een icoon, kunnen screen readers voor blinden en slechtzienden er niks mee.

Zelfs de beste scoort nog slecht

In de ranglijst met de scores van afzonderlijke landen staat Nederland op de vijfde plaats met 93,11 procent aan pagina’s die voor minstens één test zijn gezakt. Ter context: zelfs het best scorende land (Noorwegen) heeft nog een faal-percentage van 87,68 procent. Wel is het aantal onderzochte websites voor Nederland veel groter: ruim 30.000 tegenover een schamele 4439 in Noorwegen.

België staat twee plaatsen onder Nederland met 94,24 procent op basis van ruim 7400 geteste pagina’s. Hekkensluiter is Hongarije, waar ruim 96 procent van alle pagina’s niet door de test kwam (op basis van 7985 onderzochte pagina’s).

Volgend jaar EU-wetgeving

Vanaf juni volgend jaar komt er EU-wetgeving die minimumcriteria voor toegankelijkheid verplicht stelt. De gebruikte standaard hiervoor is voor een groot deel gebaseerd op de WCAG-richtlijnen van het W3C. Afgaande op de resultaten uit deze test is er werk aan de winkel voor Europese bedrijven, overheden en organisaties.

Overigens geeft Craftzing zelf toe dat een dergelijke geautomatiseerde test niet alles kan zeggen. Zo was het slechts mogelijk een derde van alle WCAG-criteria op deze manier te testen. Van de 16 miljoen tests die de onderzoekers op de onderzochte pagina’s afvuurden, kwamen er ‘maar’ 6,4 miljoen terug met een helder geslaagd/gezakt-resultaat.

Lees ook: W3C zet nieuwe aanbevelingen uit voor het bouwen van een toegankelijke site