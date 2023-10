De W3C vernieuwt de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijnen begeleiden webontwikkelaars bij het opzetten van toegankelijke websites.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn geüpdatet naar versie 2.2. Hierdoor komen negen nieuwe aanbevelingen voor ontwikkelaars beschikbaar. Zij kunnen met de richtlijnen aan de slag om een website te bouwen die toegankelijker is. De richtlijnen zijn zo opgebouwd dat ieder type website er in theorie mee aan de slag kan. Daarvoor heeft W3C samengewerkt met individuen en bedrijven wereldwijd.

WCAG 2.2

De nieuwste versie bevat in totaal dertien richtlijnen, die staan onderverdeeld in vier basisprincipes dat duidt dat iedere website waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. De richtlijnen zijn verder onderverdeeld in succes criteria en daar is in de nieuwste versie een uitbreiding van gemaakt.

De richtlijn bestuurbaar helpt met het navigeren op een website en het vinden van inhoud. Deze richtlijn krijgt nu aanvulling van de succes criteriums voor ‘Focus Not Obscured’ en voor ‘Focus Appearance’. Het eerste is er voor personen die geen muis kunnen gebruiken en daarom werken met keyboard focus. De andere criteria handelt over het kenmerk waarmee wordt aangeduid dat iets in focus is en zorgt dat het kenmerk voldoende opvalt.

Dan zijn er nieuwe mogelijkheden voor gebruikers voor het geven van inputs. Zo zal het slepen met de muis ook een alternatief moeten aanbieden, zoals het gebruik van pijlen om de volgorde van blokken te wijzigen. Daarnaast moeten knoppen die vereisen dat de gebruiker erop klikt groot genoeg, minstens 24 x 24 CSS-pixels, en met voldoende witruimte eromheen geplaatst staan. Het is namelijk niet voor alle gebruikers evident om op een kleine knop te klikken door bijvoorbeeld beperkingen bij de fijne motoriek.

Wie extra hulp nodig heeft, zal dat volgens de volgende richtlijn voortaan altijd op dezelfde plaats in iedere website vinden. De drie laatste verbeteringen zijn onderdeel van de richtlijn ‘Input Assistance’ en ondersteunen gebruikers om fouten te voorkomen en op te lossen. Al dient de eerste richtlijn meer om overbodig typwerk tegen te gaan, aangezien gebruikers de mogelijkheid moeten krijgen om reeds getypte tekst eenvoudig te kopiëren tenzij een website dit tegenhoudt uit beveiligingsoverwegingen.

Tot slot handelen de laatste twee criteriums over toegankelijke authenticatie. Het idee hier is dat er een authenticatie-methode wordt voorzien dat niet de cognitieve vaardigheden test, zoals het herinneren van een wachtwoord.

Meer aandacht voor toegankelijkheid

Binnen de techsector komen we updates rond toegankelijkheid zeker niet standaard tegen. Verder gevorderde applicaties zoals Android, hebben hier wel oog voor. Het zal echter niet meer lang duren voordat deze richtlijnen door alle ontwikkelaars worden gelezen. Vanaf 2025 verplicht de European Accessibility Act (EAA) websites om ook toegankelijkheidsprincipes te installeren. De wet zal ook voor digitale toestellen van toepassing zijn. Alleen kleine ondernemingen met minder dan tien werknemers en een jaaromzet van minder dan twee miljoen euro, krijgen een uitzondering.