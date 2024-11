Microsoft ontkent dat het gebruikersdata in Word en Excel verzamelt

Microsoft zou AI-modellen trainen met gebruikersdata uit Office. Een nieuwe opt-out zorgde voor opschudding die deze claim de wereld in bracht. Maar Microsoft zelf is er stellig over: “we gebruiken geen klantendata om LLM’s te trainen.”

Dat stelt het Microsoft 365-account op X in een directe reactie op de claim. Ook eerder heeft het Microsoft AI Team uitgelegd wat het precies met gebruikersgegevens doet. Gegevens vanuit Copilot, Bing en MSN worden wel ingezet voor AI-training. Dit om de trainingsdata van “grotere breedte en diversiteit” te voorzien. Overigens is er een opt-out in deze applicaties, dus wie niks wil delen met Microsoft, kan dat ook aangeven.

De instelling in kwestie draait om ‘connected experiences’, oftewel het uitbreiden van functionaliteit binnen Office. Deze instelling is er al geruime tijd. Voorbeelden hiervan zijn het delen van OneDrive-bestanden of het vertalen van een Word-document. De data wordt dus gedeeld met een externe mogelijkheid, niet met Microsoft zelf voor AI-training. Het kan tevens een verzending vanuit een Microsoft-app naar een third party betreffen, zoals het verzenden van tekst naar een Kindle.

Voor IT-teams is dit alsnog een instelling om rekening mee te houden, aangezien data wel eenvoudig verzonden kan worden naar een externe dienst. Via Bestand > Account > Accountprivacy > Instellingen beheren zijn de ‘connected experiences’ uit te zetten.

Als data wél gebruikt wordt

Microsoft biedt sinds oktober de opt-out voor Bing, Copilot en MSN en is 15 dagen later pas begonnen met het verzamelen van deze data voor AI-training. Wie wél data deelt met Microsoft, zal volgens het bedrijf nooit geïdentificeerd worden met deze gegevens. Ook blijft de data binnen Microsoft’s digitale muren en zullen gegevens van minderjarigen gevrijwaard zijn van AI-training.

Toch had Microsoft recent wel te maken met een overvloed aan bedrijfsdata die gedeeld werd met diens AI-diensten. Een nieuwe blauwdruk moet voortaan voorkomen dat organisaties onbewust te vrijgevig zijn met hun informatie.

