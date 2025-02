WordPress-conflict escaleert door nieuwe rechtszaak

Een nieuwe rechtszaak markeert een volgende fase in het conflict tussen Matt Mullenweg, een van de oprichters van WordPress, en Automatic enerzijds, en WP Engine anderzijds.

Dit schrijft Search Engine Journal. De zaak breidt de juridische strijd die al langer loopt uit door claims van individuele klanten mee te nemen, met beschuldigingen van oneerlijke concurrentie, monopolistisch gedrag en doelbewuste verstoring van diensten.

WP Engine, een hostingprovider van WordPress-websites, stelt dat Mullenweg en Automattic opzettelijk de diensten van hen verstoorden en klantcontracten saboteerden. De aanklacht stelt dat Automattic en Mullenweg op oneerlijke wijze ingrepen in de toegang tot WordPress-bronnen. Hierdoor ondervonden WPE-klanten problemen bij het beheren van hun websites.

Daarnaast zouden Mullenweg en Automattic inbreuk hebben gepleegd op het handelsmerk van WP Engine. Dit was volgens de eiser geen legitieme handhaving , maar een voorwendsel om WP Engine te ondermijnen. En om diens klanten onder druk te zetten om van host te veranderen.

Schade voor WP Engine-klanten

WP Engine beschuldigt Mullenweg en Automattic tevens van monopolistisch gedrag door hun controle over het WordPress-ecosysteem te gebruiken voor financieel gewin, met nadelige gevolgen voor WP Engine-klanten.

Volgens de aanklacht misbruikten Mullenweg en Automattic hun macht over WordPress.org. Niet alleen door de toegang tot de website te blokkeren, maar ook door bronnen zoals de ACF-plugin te verwijderen.

Daarnaast dwongen ze volgens de eiser bezoekers om te verklaren dat ze niet met WPE geassocieerd waren. En maakten ze klantwebsites van WP Engine openbaar om hen onder druk te zetten. Klanten die bij WPE bleven kregen een waarschuwing voor mogelijke toekomstige verstoringen.

Er is gekozen voor een class action-rechtszaak (dat is een groepsvordering) op basis van de stelling dat het gedrag van Mullenweg en Automattic een brede groep van WP Engine-klanten schaadde. De aanklacht stelt dat hun acties, waaronder serviceonderbrekingen, geblokkeerde toegang tot essentiële WordPress-tools en verminderde prestaties resulteerden in financiële verliezen en mogelijke beveiligingsrisico’s voor klanten.

Onrust bij WordPress

Het is al lang onrustig rond WordPress en Mullenweg, die naast zijn rol bij WordPress ook CEO is van Automattic. Zo deactiveerde Mullenweg vorige maand de accounts van vijf contributeurs van WordPress.org. Ook ontnam hij Joost de Valk, maker van de Yoast SEO-plugin, het woord tijdens WordCamp Asia.

De ruzies leidden ertoe dat sommigen binnen de WordPress-gemeenschap pleiten voor hervorming van het bestuur van het open-sourceproject.