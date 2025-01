Medeoprichter WordPress royeert Yoast-bedenker en andere critici

Het blijft stormen rondom WordPress. Automattic-CEO en medeoprichter Matt Mullenweg heeft de accounts van vijf contributeurs van WordPress.org gedeactiveerd. De steen des aanstoots: vermeende plannen voor een fork, ook al lijkt daar geen sprake van.

De blogpost van Mullenweg is uiterst sarcastisch geschreven. Hij richt zijn pijlen met name op Joost de Valk, bedenker van de populaire Yoast SEO-plugin en Karim Marucchi, die een kleine WordPress-partij genaamd Crowd Favorite leidt. De twee zouden van plan zijn WordPress te forken, hoewel beide heren dit ontkennen.

Fork of geen fork?

De Valk en Marucchi schreven beiden over hun WordPress-visie. Zij willen graag dat WordPress voortaan op een gedistribueerde en democratische wijze wordt bestuurd. Simpel gezegd: het doel is om Mullenweg’s controle als Automattic-CEO over het project afneemt. Dit heeft laatstgenoemde kennelijk geïnterpreteerd als een bedreiging, niet alleen een suggestie om WordPress-beleid te wijzigen.

Mullenweg heeft daarom toegang tot de WordPress.org-accounts ontnomen van De Valk en Marucchi, naast drie andere personen die recent of in een verder verleden de Automattic-CEO dwarszaten. Althans, dat lijkt de conclusie te zijn geweest van Matt Mullenweg.

Duur gedrag

De roep om WordPress te veranderen, speelt al langer. Zo ondertekenden 30 WordPress-contributeurs een open brief in december waarin gevraagd werd om een wijziging van het governance-model van het open-source CMS-project. Hierin werd verwezen aan het uiterst publieke gevecht tussen Mullenweg en WP Engine, een hostingprovider van WordPress-websites. Ook hier ontnam Automattic toegang tot kritieke WordPress-tools, waardoor WP Engine de eigen plugins niet meer kon updaten.

De rechter heeft dit al teruggedraaid en een rechtszaak loopt, die door WP Engine is opgestart. Het is goed mogelijk dat de openlijke aanval op WP Engine vanuit Mullenweg hem en/of zijn bedrijf duur komt te staan. Hij eiste namelijk miljoenen van WP Engine en extra open-source contributies, ook al is dit op basis van de GPL-licentie van het project helemaal niet te verdedigen. Overigens staat die licentie wel forks toe, waar niet genoemd wordt dat dit zou leiden tot wraakacties. Die ongeschreven regel is op eigen initiatief door Mullenweg toegevoegd.

