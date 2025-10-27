Automattic verwijt WP Engine misleidende praktijken

Automattic heeft nieuwe tegenclaims ingediend tegen hostingbedrijf WP Engine in een langlopend geschil over het gebruik van de WordPress- en WooCommerce-merken. Automattic beheert onder meer WordPress.com en WooCommerce. Ook is het nauw verbonden met de ontwikkeling van WordPress.

Automattic stelt dat WP Engine, sinds het onder eigendom staat van investeringsmaatschappij Silver Lake, het vertrouwen heeft ondermijnd dat in de loop van decennia is opgebouwd rond WordPress en de open-sourcegemeenschap. In de juridische stukken beweert Automattic dat WP Engine de waarde van zijn bedrijf kunstmatig heeft opgevoerd. Dit realiseerde WP Engine door langdurig handelsmerkmisbruik en misleidende branding.

Het conflict loopt sinds september 2024. Toen uitte Matt Mullenweg, medeoprichter van WordPress en CEO van Automattic, publiekelijk kritiek op WP Engine. Hij vond dat het bedrijf te veel profiteerde van WordPress zonder naar verhouding bij te dragen aan het open-sourceproject.

Kort daarop beperkte WordPress.org, onder leiding van Mullenweg, de toegang van WP Engine tot onderdelen van het platform, wat gevolgen had voor het gebruik van plug-ins en add-ons door klanten van WP Engine.

Verdeeldheid binnen WordPress-community

Die aanpak leidde tot verdeeldheid binnen de WordPress-gemeenschap. Verschillende vrijwilligers en ontwikkelaars uitten hun ongenoegen toen WordPress.org nieuwe regels invoerde die sponsoring door WP Engine verboden bij lokale evenementen en vrijwilligers beperkten in wat ze op sociale media mochten zeggen.

Eerder in het geschil behaalde WP Engine een overwinning in de rechtbank. Automattic probeert nu met de nieuwe tegenclaims dat eerdere oordeel te herzien. In de 162 pagina’s tellende aanklacht stelt het bedrijf dat WP Engine zijn bijdragen aan de WordPress-codebasis overdreven heeft, de kwaliteit van zijn hostingdiensten heeft verlaagd en essentiële functies heeft verwijderd, zoals de mogelijkheid voor gebruikers om eerdere versies van pagina’s te herstellen. Deze keuzes zouden volgens Automattic gebruikers hebben benadeeld en het vertrouwen in het WordPress-merk hebben aangetast.

Daarnaast richt Automattic zijn pijlen op Silver Lake. De investeerder zou WP Engine na de overname in 2018 hebben gebruikt om beheervergoedingen te innen en fouten te verbergen door de bedrijfswaarde op te blazen.

Automattic vraagt de rechtbank om WP Engine schuldig te verklaren aan handelsmerkinbreuk en oneerlijke concurrentie. Het bedrijf wil dat de rechter WP Engine verbiedt bepaalde WordPress-gerelateerde termen te gebruiken en schadevergoeding toekent. Ook vraagt Automattic dat de zaak door een jury wordt beoordeeld.

WP Engine reageerde volgens The Register nog niet op de nieuwe aanklacht. Het bedrijf heeft in eerdere verklaringen aangegeven binnen de grenzen van eerlijk gebruik te opereren en de open-sourceprincipes van WordPress te steunen.