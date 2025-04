Automattic ontslaat 16 procent van personeel na turbulent jaar

Automattic, het bedrijf achter WordPress, snijdt in het personeelsbestand. 16 procent van het personeel wordt ontslagen, zo blijkt uit een blogpost die het bedrijf woensdag publiceerde. De ontslagen zijn een nieuwe episode in een turbulent jaar voor zowel Automattic als Automattic-CEO Matt Mullenweg.

Automattic, met volgens de eigen website 1.744 werknemers voor de ontslagronde, zal naar verluidt ruim 270 mensen laten vertrekken. Volgens CEO Matt Mullenweg is deze herstructurering noodzakelijk vanwege de concurrentiekracht van de markt en de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt.

Turbulent jaar

De ontslagronde volgt op een bewogen periode voor het bedrijf. Automattic is verwikkeld in een juridische strijd met hostingbedrijf WP Engine. Dit conflict leidde vorig najaar al tot het vertrek van meerdere Automattic-medewerkers. Volgens Mullenweg droeg WP Engine onvoldoende bij aan het open-source project WordPress.org, terwijl het gebruik van het ‘WP’-merk volgens hem verwarring zou veroorzaken over de banden met WordPress zelf. Eerstgenoemde is overigens niet iets dat juridisch afdwingbaar is.

In januari van dit jaar kondigde Automattic aan zijn bijdrage aan WordPress Core drastisch terug te schroeven, van 2.560 uur per week naar slechts 45 uur. Dit besluit kwam voort uit het voortdurende conflict met WP Engine en financiële druk van investeerders. BlackRock waardeerde zijn investering in Automattic in december met 10 procent af, de laatste in een reeks afwaarderingen.

Ook Mullenweg persoonlijk beleeft een turbulent jaar, waarin hij zowel op X als in livestreams gedurfde uitspraken deed over onder meer WP Engine en Yoast-bedenker Joost de Valk. Laatstgenoemde werd zelfs geroyeerd van WordPress.org en mag er dus niet meer aan bijdragen.

Strategische heroriëntatie

In de aankondiging van woensdag legt Mullenweg uit dat de ontslagen het bedrijf ‘wendbaarder en responsiever’ moeten maken. Ook zouden ze helpen bij het ‘doorbreken van silo’s die inefficiëntie veroorzaken’, een hernieuwde focus op productkwaliteit en het garanderen van een levensvatbaar financieel model voor succes op de lange termijn.

“Om onze klanten en producten te ondersteunen, moeten we onze productiviteit, winstgevendheid en investeringscapaciteit verbeteren”, staat in de blogpost, geschreven door Mullenweg.

De ontslagen treffen werknemers in 90 landen. Zij zullen een ontslagpakket ontvangen en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Volgens bronnen van TechCrunch gingen de ontslagen per direct in; mensen ontvingen een e-mail en verloren onmiddellijk toegang tot Slack. Ook langdurige medewerkers die meer dan tien jaar bij het bedrijf werkten, zouden zijn getroffen.

AI-investeringen

Opmerkelijk is dat Automattic ondanks de ontslagronde nog steeds actief nieuwe bedrijven overneemt. In december nam het WPAI over, een startup die AI-oplossingen voor WordPress bouwt. De producten van WPAI omvatten onder meer CodeWP, waarmee gebruikers AI kunnen inzetten om WordPress-plugins te maken.

Het lijkt erop dat Automattic, ondanks de bezuinigingen, blijft investeren in AI-technologie om zijn positie in het WordPress-ecosysteem te versterken. De oprichters van WPAI hebben zich bij Automattic gevoegd om leiding te geven aan de AI-initiatieven van het bedrijf.

Breder patroon in de techsector

Hoe onorthodox Mullenweg ook is, zijn ontslagrondes de techsector allesbehalve vreemd, ook in 2025. Eerder dit jaar kondigde IBM aan duizenden medewerkers te ontslaan in verschillende afdelingen. Ook andere grote IT-bedrijven hebben de afgelopen jaren forse ontslagrondes doorgevoerd, veelal met een koersstijging op de beurs kort erna.

Mullenweg blijft ondanks alles optimistisch over de toekomst van zijn bedrijf. “Automattic heeft meerdere producten met wereldveranderend potentieel in WordPress en daarbuiten. Ik ben ervan overtuigd dat we sterker uit deze situatie zullen komen, klaar om een levendig, winstgevend en goed ontworpen bedrijf te creëren dat onze missie om het internet te democratiseren zal voortzetten.”