CM.com en VOLT bouwen soevereine AI-omgeving voor Europa

CM.com gaat middels de AI-infrastructuur van VOLT oplossingen bieden voor verschillende sectoren met soevereiniteitseisen. Banken, verzekeraars, overheidsorganen en zorginstellingen moeten via de samenwerking toegang krijgen tot soevereine, moderne IT-oplossingen.

Het tweetal combineert VOLT’s AI-datacenters, waaronder de geplande AI-Gigafabriek in Rotterdam met een krachtige GPU-infrastructuur, met het AI-applicatieplatform van CM.com. Organisaties kunnen hierdoor volledig binnen Europese regelgeving AI-toepassingen ontwikkelen, trainen en opschalen.

CM.com-CEO Jeroen van Glabbeek stelt dat de gezamenlijke oplossing geïnspireerd is door onder meer de Duitse Delos Cloud en de Open Telekom Cloud. Datasoevereiniteit, compliance en energie-efficiëntie zijn net als bij die projecten centrale beloftes. In de loop van dit jaar zullen de diensten beschikbaar komen.

Van cloud-first naar control-first

“Risico’s rondom data, wetgeving en afhankelijkheid van buitenlandse technologie remmen innovatie”, stelt Van Glabbeek. Door hardware, infrastructuur en AI-software samen te brengen in een geïntegreerde Europese AI-infrastructuur maken de partners het naar eigen zeggen mogelijk om AI veilig en verantwoord op schaal toe te passen.

“Onze AI-Gigafabriek vormt de ruggengraat van deze nieuwe generatie Europese AI-infrastructuur,” aldus Han de Groot, CEO van VOLT. In combinatie met het AI-platform van CM.com ontstaat volgens Van Glabbeek een volwaardig, end-to-end alternatief voor organisaties die controle willen houden over hun data en technologie.

Sjabloon wordt duidelijk

De VOLT-architectuur gaat uit van vijf infrastructurele lagen. De meest fundamentele hiervan is de hardware zelf, ofwel de fysieke datacenters. Daarbinnen volgt de rekenkracht, in de VOLT-verwoording de Compute & GPU Layer. Het platform is daarbovenop voorzien van orkestratie, AI-modellen en -diensten, en tot slot een laag die security en compliance garandeert.

Die laatste laag is een mengelmoes van regelgeving (AVG-compliance en ESG-rapportages, bijvoorbeeld) en feitelijke bescherming. Denk aan directe glasvezelverbindingen met klanten, zodat de infrastructuur in het datacenter feitelijk deel is van het beschermde bedrijfsnetwerk.

De optelsom van ambitieuze AI-infrastructuur en compliance-middelen is alleen maar relevanter geworden. Hoewel de beloftes rondom AI nog niet in ieders beleving al worden ingelost, zien we zeker al een mate van volwassenheid rondom de deployment hiervan. Denk aan multi-agent systemen, protocollen en best practices die resultaten opleveren op het gebied van efficiëntie en foutgevoeligheid.

Toch weten we ook dat soevereine architecturen nu eenmaal veeleisend zijn. Het zal voor potentiële klanten van CM.com en VOLT voor de gecombineerde oplossing dan ook lastig zijn om een exitstrategie te kunnen verzinnen. Men verwijst naar Delos Cloud en Open Telekom Cloud als voorbeelden, maar zoveel meer soevereine cloud-opties van Europese of nationale komaf zijn er nog niet. Zonder de Amerikaanse hyperscalers een volwassen oplossing aanbieden blijft een taak die weinigen tot zich nemen.